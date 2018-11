Walking With Dinosaurs – The Arena Spectacular, lo spettacolo basato sulla pluripremiata serie televisiva della BBC, tornerà finalmente in Italia dopo sei anni di assenza. Con oltre 9 milioni di spettatori e più di 250 città toccate in tutto il mondo, la produzione approderànei tre più grandi palazzetti italiani - Mediolanum Forum di Assago (MI), Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e Pala Alpitour di Torino -tra marzo e aprile 2019.Le vendite per i biglietti a prezzo pieno di tutte le repliche dello show sono aperte su Vivaticket, l’unico circuito di vendita autorizzato.

A raccontarci le avventure dei dinosauri nell’arena preistorica e ad introdurci alla loro conoscenza ci saranno ad alternarsi due attori italiani, conosciuti per le loro numerose performance teatrali, televisive e cinematografiche. Emanuele Vezzoli, laureato al DAMS di Roma 3 e diplomato alla Scuola d’Arte Drammatica delPiccolo Teatro di Milano, è conosciuto per i suoi ruoli sul piccolo schermo, in serie tv come I Cesaroni, Don Matteo, RIS, Distretto di Polizia e molti altri. Carlo Caprioli, diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, è attore e doppiatore, noto anch’egli per i suoi numerosi ruoli in serie tv italiane e per le sue partecipazioni a teatro. I due attori si destreggeranno tra i protagonisti di questo spettacolo come fossero dei cantastorie che hanno viaggiato indietro nel tempo ed entreranno nel quotidiano dei nostri amici preistorici, raccontandoci con le parole quello che i dinosauri vivevano circa 65 milioni di anni fa.

La produzione di questo spettacolo a cui siete invitati ad assistereinclude nuove tecnologie all’avanguardia, a ribadire il suo primato quale più importante spettacolo di dinosauri al mondo. Questa più moderna produzione includerà modifiche spettacolari ai dinosauri basate sulle ultime ricerche scientifiche, come ad esempio la presenza di piume in alcune specie. L’ora e quaranta circa di spettacolo mostra l’evoluzione dei dinosauri con un realismo cinematografico: le specie interagiscono tra loro, i carnivori si evolvono e iniziano a camminare su due zampe e gli erbivori imparano a difendersi dai loro più agili predatori.

Nove specie popoleranno la scena per rappresentare i 200 milioni di anni in cui i dinosauri hanno regnato sulla Terra. Protagonisti dello show saranno il terrificante Tyrannosaurus Rex insieme al Plateosaurus e al Liliensternusdel periodo Triassico, lo Stegosaurus e l’Allosaurus del periodo Giurassico e il Torosaurus e l’Utahraptor del Cretaceo. Il più grande di loro, il Brachiosaurus, è alto 11 metri e lungo 17 metri dal naso alla punta della coda. Per costruire questa imponente produzione sono stati necessari un anno di tempo e un team di 50 professionisti tra cui ingegneri, artigiani, artisti, pittori ed esperti di animatronica.

La storia del pianeta è messa in scena a partire dalla deriva dei continenti, con l’arido deserto del periodo Triassico che lascia spazio alle verdi e rigogliose praterie del tardo Giurassico. Gli oceani si formano, i vulcani eruttano, una foresta si incendia, fino ad arrivare all’impatto con la gigantesca cometa che ha colpito la Terra e ha causato l’estinzione dei dinosauri.

Walking With Dinosaurs – The Arena Spectacular è stato originariamente prodotto in Australia da Gerry Ryan, Malcolm Cooke e Jill Bryant e ha visto la luce grazie aGlobal Creatures.

Frecciarossa è partner ufficiale degli appuntamenti italiani con i dinosauri più realistici di sempre, e regala ai titolari Cartafreccia uno sconto del 25% sull’acquisto di due biglietti, per sé e per un accompagnatore per una delle repliche dello spettacolo nelle tre città, fino ad esaurimento posti disponibili per questa promozione.

I biglietti possono essere acquistati sull’unico circuito di biglietteria autorizzato Vivaticket:

[if !supportLists]- [endif]Acquisto online:l’acquirente dovrà selezionare lo Sconto Frecciarossa, stampare la ricevuta di acquisto e presentarsi al botteghino il giorno dello show portando con sé la Cartafreccia(in digitale o cartacea); chi ne fosse sprovvisto non potrà ritirare i biglietti acquistati.

Radio Italia è mediapartner delle date italiane di Walking With Dinosaurs – The Arena Spectacular.

SPETTACOLI

Da mercoledì 20 a domenica 24 marzo 2019

ASSAGO (MI), Mediolanum Forum – via Giuseppe di Vittorio, 6

Orari

Dal mercoledì al venerdì h. 20:30

Sabato h. 11:00 – 15:00 – 19:00

Domenica h. 11:00 – 15:00

Biglietti

Primo anello e Tribuna parterre numerato: € 42,50 + prev.

Secondo anello numerato: € 32,50 + prev.

Sconto Frecciarossa Primo anello e Tribuna parterre numerato (ridotto): € 31,90 + prev.

Sconto Frecciarossa Secondo anello numerato (ridotto): € 24,40 + prev.

Da mercoledì 27 a domenica 31 marzo 2019

CASALECCHIO DI RENO (BO), Unipol Arena – via Gino Cervi, 2

Orari

Dal mercoledì al venerdì h. 20:30

Sabato h. 11:00 – 15:00 – 19:00

Domenica h. 11:00 – 15:00

Biglietti

Gradinata Parterre Est, Ovest e Sud: € 42,50 + prev.

Gradinata Primo Anello Est, Ovest e Sud: € 37,50 + prev.

Gradinata Secondo Anello Est e Ovest: € 32,50 + prev.

Sconto FrecciarossaGradinata Parterre Est, Ovest e Sud (ridotto): € 31,90 + prev.

Sconto FrecciarossaGradinataEst e Ovest Primo Anello (ridotto): € 28,00 + prev.

Sconto Frecciarossa Gradinata Est e Ovest Secondo Anello (ridotto): € 24,40 + prev.

Da mercoledì 3 a domenica 7 aprile 2019

TORINO, Pala Alpitour – corso Sebastopoli, 123

Orari

Dal mercoledì al venerdì h. 20:30

Sabato h. 11:00 – 15:00 – 19:00

Domenica h. 11:00 – 15:00

Biglietti

Primo anello numerato: € 42,50 + prev.

Secondo anello numerato: € 37,50 + prev.

Terzo anello numerato: € 32,50 + prev.

Sconto Frecciarossa Primo anello numerato: € 31,90 + prev.

Sconto Frecciarossa Secondo anello numerato: € 28,00 + prev.

Sconto Frecciarossa Terzo anello numerato: € 24,40 + prev.