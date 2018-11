Francesca Michielin annuncia “Tour sopra la techno”, che farà tappa nei club da novembre a dicembre e che vedrà l’artista calarsi in nuovo originale “electronic live set”.

Il nuovo tour si presenta, infatti, come un set elettronico interamente suonato e cantato dal vivo da Francesca, che per l’occasione ha remixato tutte le sue più grandi hit e alcuni brani contenuti nell’ultimo disco “2640” in chiave dance, sperimentando anche generi afrobeat e minimal techno.

Durante la performance, Francesca suonerà strumenti analogici come il basso elettrico, il synth Pad, il moog e il controller.

Il titolo di questo nuovo progetto si rifà alla celebre strofa “queste cose vorrei dirtele sopra la techno”, contenuta nella hit “Io non abito al mare”: il brano, pubblicato lo scorso novembre, ha accumulato oltre 10 milioni di streaming e 15 milioni di visualizzazioni su Youtube, raggiungendo la vetta di tutte le classifiche e ottenendo la certificazione di disco di platino.

“Il Tour sopra la techno” arriva dopo la conclusione del “2640 Tour”, che aveva visto l’artista e la sua band impegnati in una serie di concerti nei principali club e festival musicali italiani tra la primavera e l’estate 2018.

Il tour sarà anticipato dal nuovo singolo di Francesca Michielin, intitolato “Femme” (in uscita il 16 novembre via Sony Music), scritto in collaborazione con Calcutta e remixato dal Dj e polistrumentista italo-canadese Bruno Bellissimo nonché direttore e produttore del nuovo progetto “electronic live set”.

I biglietti per il nuovo tour sono disponibili da ora in tutti i punti fisici dei club e a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 7 novembre su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.

CALENDARIO:

24/11 CASTELVETRANO (TP) - AREA 14 CLUB

01/12 MANTOVA - MASCARA CLUB

07/12 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - LIV CLUB

08/12 RENDE (CS) - VANILLA CLUB

14/12 SAN GIULIANO TERME (PI) - REVERS CLUB

15/12 SPRESIANO (TV) - ODISSEA CLUB

16/12 BAGNOLO CREMASCO (CR) - MAGIKA CLUB