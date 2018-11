Dopo aver attraversato l’Italia dal sud al nord l’estate scorsa, il NonStop Live 2019 che arriverà a Giugno, farà tappa esclusivamente a Milano e Cagliari.

Escluse le Prove tecniche e generali, non sono previsti concerti in altre città.

In Sardegna la vera sfida, quella di portarci l’intera gigantesca produzione da stadio, e non ci si immagina quanto sia complicato far viaggiare via terra e via mare traghettare un 50/70 bilici contenenti tonnellate e tonnellate di ferro per il solo palco!

Da Giovedì 8 Novembre saranno aperte le vendite per Milano, stadio San Siro dove sono attesi 4 concerti, “come minimo” diceva un post di Vasco.

Per quanto riguarda Cagliari bisognerà, invece, aspettare ancora qualche giorno.

Le Prevendite per i primi 4 concerti di Milano saranno aperte con precedenza di 26 ore per gli iscritti al Blasco Fanclub, che detiene la leadership con oltre 30.000 soci:

da GIOVEDI’ 8 Novembre, ore 10.00 a VENERDI’ 9 Novembre, ore 12.00.

Vendita Libera da VENERDI’ 9 Novembre, ore 13.00

Biglietti in vendita esclusivamente su VIVATICKET (vascononstop.vivaticket.it) per le seguenti date:

MILANO STADIO SANSIRO 01 GIUGNO

MILANO STADIO SANSIRO 02 GIUGNO

MILANO STADIO SANSIRO 06 GIUGNO

MILANO STADIO SANSIRO 07 GIUGNO

Sul fronte del palco, i lavori sono già “in corso”, Vasco ha già iniziato a riunirsi con i suoi fidati collaboratori, Vince Pastano e Floriano Fini, per “buttare giù le Prime interessanti idee per una scaletta perfetta”. Attualmente si è trasferito sulle “Hollywood Hills” e si tiene in allenamento con le sue consuete “salite”, documentate su Instagram e Facebook.

Radio Italia e RDS sono le radio ufficiali di VASCONONSTOP LIVE 2019.