MIMMO LOCASCIULLI live

FolkClub

Via Ettore Perrone 3 bis Torino

Tel. 011 192.15.162

Euro 20/10

Mimmo Locasciulli è nato a Penne, in Abruzzo nel 1949. Alla fine degli anni sessanta, dopo esperienze con gruppi beat e rock si avvicina alla musica folk e folk-rock. In tutti questi anni Mimmo ha esplorato i più disparati mondi musicali. Gli sono stati accanto artisti italiani e internazionali di caratura assoluta (da Francesco De Gregori a Marc Ribot, da Greg Cohen a Enrico Ruggeri, da Stefano di Battista a Büne Huber, da Frankie Hi Nrg a Paolo Fresu, da Joey Baron ad Alex Britti, e tanti altri) che ne hanno saputo sottolineare e valorizzare la curiosità e l’attrazione per universi musicali diversificati.