Al Teatro Superga sabato 15 dicembre Harlem Gospel Choir proporrà i più grandi successi del mondo gospel. in un concerto dalle coinvolgenti atmosfere natalizie.

Harlem Gospel Choir è il più famoso coro gospel d’America, nonché uno dei più longevi. Dal 1986 il coro fondato da Allen Bailey, formato dalle più belle voci di Harlem e New York City, gira il mondo condividendo la gioia nella Fede e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene. Ormai di casa in Italia registrano ogni anno concerti esauriti ovunque. In oltre 25 anni di grandiosa carriera, gli Harlem Gospel Choir hanno sempre cercato di oltrepassare barriere culturali unendo nazioni e persone.

Il Coro ha cantato per la Famiglia Reale, il Presidente Obama, Nelson Mandela, Elton John, due Papi e all’International Broadcast Memorial per Michael Jackson. Vere e proprie superstars hanno voluto inoltre collaborare con loro: da Andre Rieu a Diana Ross, da Bono ai The Chieftains, da Lyle Lovett a Josh Groban ai Gorillaz. E non è difficile immaginare che, attraverso la propria musica, la missione di Harlem Gospel Choir sia diffondere un messaggio di amore, pace e ritmo.

Da questo link potete vedere la loro esibizione con Pharrell Williams:

https://www.youtube.com/watch?v=oORFje96xVk

Biglietti:

platea 30 € - platea ridotto 27 € | galleria € 24 - galleria ridotto € 21,50

Informazioni e prevendite biglietti: Teatro Superga, Via Superga 44 – Nichelino (To)

Biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 - sabato 8 dicembre dalle ore 18

Prenotazioni: biglietteria@teatrosuperga.it | 011.6279789

Acquisto online su www.teatrosuperga.it e prevendite abituali del Circuito Ticketone







A NATALE AMAMI ALLA FOLLIA | regala 2 ingressi liberi al Teatro Superga

Il Teatro Superga con A NATALE AMAMI ALLA FOLLIA dà la possibilità di regalare un biglietto aperto per due titoli della stagione 2018/19 a scelta di chi riceve il regalo, al prezzo di € 42 in platea e € 34 in galleria.

Il biglietto aperto A NATALE AMAMI ALLA FOLLIA è disponibile anche online su Ticketone.it, ma acquistandolo alla biglietteria del Teatro Superga, compreso nel prezzo, è previsto un biglietto per lo spettacolo “Romeo e Giulietta” del 26 gennaio 2018, che si può regalare o usare per sé.