sabato 15 dicembre ore 17 | OGR, corso Castelfidardo 22

La regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità

presentazione del libro di e con ALBERTO ANGELA edito da HarperCollins, RaiLibri

Grazie a tutti.In tantissimi avete risposto con entusiasmo a questo evento, ma abbiamo raggiunto il massimo della capienza possibile.

I biglietti per la presentazione del libro di Alberto Angela, messi a disposizione su Eventbrite, sono andati esauriti.

Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una donna di potere, intelligente e abile che appartiene all’immaginario collettivo universale, ma la cui figura storica è ancora per molti aspetti avvolta nel mistero e non priva di risvolti enigmatici. Alberto Angela ha deciso di ricostruire le vicende della regina che in un certo senso ha conquistato Roma, rintracciando fonti storiche e accompagnandoci tra le caotiche strade della capitale del mondo antico, l’esotico porto di Alessandria d’Egitto e i sanguinosi campi di battaglia, alla scoperta di persone, storie, usi e costumi, facendoci rivivere in prima persona il ventennio che ha segnato un cambio epocale nella storia romana, dall’uccisione di Giulio Cesare, che decreta la fine della Repubblica, alla morte di Antonio e Cleopatra (la cui tomba non è ancora stata ritrovata) fino alla nascita dell’Impero con Augusto al potere.

