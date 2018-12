A Volpiano il programma delle manifestazioni per il Natale quest'anno registra la novità della pista di pattinaggio su ghiaccio; l'inaugurazione è sabato 1 dicembre alle ore 14.

L'impianto, delle dimensioni di 20 metri per 12, integralmente coperto, viene collocato in piazza Madonna delle Grazie, all'interno del villaggio natalizio con le casette per gli oggetti regalo, i dolci e la ristorazione, l'area bimbi e la musica, ed è aperto tutti giorni da sabato 1 dicembre a domenica 6 gennaio, con i seguenti orari: feriali dalle ore 15 alle 19, festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 19.30, venerdì e sabato anche di sera dalle 21 alle 24. Tariffe: 4 euro mattinata, 5 euro pomeriggio, 4 euro serale (noleggio pattini 2 euro). Sono previste giornate speciali con eventi e animazioni, tra le quali: sabato 15 dicembre spettacolo di pattinaggio artistico, sabato 22 dicembre dimostrazione di hockey e camminata dei Babbi Natale, giovedì 3 gennaio spettacolo artistico, domenica 6 gennaio le «Befane sui pattini» con distribuzione di dolci e caramelle ai bambini.

Commenta il sindaco di Volpiano Emanuele De Zuanne: «Come avevamo anticipato, avendo spostato l'area mercatale in piazza Italia abbiamo la possibilità di organizzare in piazza Madonna delle Grazie eventi continuativi su più giorni; questo ci ha consentito di avere, per la prima volta, una pista di pattinaggio su ghiaccio a Volpiano. Ringrazio la Pro Loco e i gestori per la collaborazione e mi auguro che vi sia ampia partecipazione da parte di tutti, in particolare dei bambini e dei ragazzi che possono usufruire, grazie alla sinergia con le scuole, dell'ingresso gratuito al mattino nei giorni feriali».