A Le Gru la settimana che precede il Natale è ricca di magia! In una location perfettamente addobbata – con imponenti alberi di Natale, scintillanti pacchetti regalo, luminosi fiocchi natalizi, e centinaia di lucine che abbelliscono l’intera struttura – il Centro Le Gru è pronto a celebrare la festa più attesa e amata dell’anno grazie a un mix perfetto di shopping, servizi, allestimenti e intrattenimento capace di creare un’esperienza unica.

Ad animare il Centro domenica 23 dicembre saranno i canti di Natale più coinvolgenti, interpretati dalle splendide voci del Sunshine Gospel Choir, protagonista di uno strepitoso concerto la scorsa estate al GruVillage 105 Music Festival. Fondato e diretto da Alex Negro, il Sunshine Gospel Choir interpreta con originalità la musica corale e religiosa afroamericana. Sulla scena da più di 20 anni, il coro interpreta la musica dell’anima senza frontiere, trasmettendo un messaggio di gioia e divertimento. Il coro si esibirà in Piazza Nord alle 15, alle 16, alle 17 e alle 17,50: quattro suggestive performance per scaldare ancora di più l’atmosfera natalizia.

Ricordiamo che per tutto il periodo, il cuore pulsante delle festività è ancora una volta la Piazza Centrale che ospita GRU ON ICE. Illuminata da scintillanti decorazioni e animata da pinguini, orsi polari e foche, la pista di pattinaggio è pronta ad accogliere grandi e piccini dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 21, e dalle 10 alle 21 nei weekend, nei festivi e durante le vacanze scolastiche. Il costo d’ingresso è di 4€ e contribuisce alla raccolta fondi a favore dell’Insuperabili Onlus che promuove le Scuole Calcio Insuperabili Reset Academy, volte a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica e motoria.

Tutta dedicata ai più bambini è invece la nuova e divertente attrazione in Piazza Sud: da sabato 22 dicembre, negli stessi orari della pista di pattinaggio, il Jungle Train trasporterà i bambini in una affascinante e rigogliosa giungla in versione natalizia in cui vivere meravigliose avventure circondati da simpatiche scimmiette, maestose tigri e altissime giraffe.

Immancabili i servizi e le nuove aperture che Le Gru ha pensato per aiutare i propri clienti nella difficile ricerca del regalo perfetto, dal nuovo pop-up store tutto dedicato alle splendide collezioni di Daniel Wellington alle Gift Card che danno diritto a un credito spendibile in tutti i 180 negozi, i 24 punti dedicati al food, i tanti pop-up store del Centro e presso la biglietteria al Box Info. Le carte permettono anche di regalare una visita al Museo Egizio o un pacchetto di ingresso a GruCity, eccezionalmente trasformata con attività a tema Egitto per tutta la durate delle festività natalizie.