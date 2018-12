I Loimann nascono nel 2003, sotto l'influenza di sonorità tipicamente stoner (Kyuss, Queens of the Stone Age), ma il cantato inizialmente è in italiano. Dopo la realizzazione di tre cd autoprodotti (dal 2003 al 2006), varie attività live in Piemonte (rassegne, live con band estere quali Demons, Volt, Deville o italiane, quali Dead Elephant, Cani Sciorri, festival Radio BlackOut, date in Piemonte, etc..) e sopratutto vari cambiamenti di lineup alla batteria ed al basso, il gruppo trova stabilità dal 2007 con questa formazione: Fabio (chitarra/voce), Dario (basso) e Ricu (batteria). Il sound, subisce una sferzata verso territori meno tipicamente stoner (come all'inizio e nei primi tre cd), ma anche più vicini a sonorità heavy-psych, doom, con maggior dilatazione dei brani. La band ha terminato le registrazioni di Towards Higher Consciousness (il primo vero e proprio full lenght) nel 2010, nei One Voice Studios di Daniele Giordana (fonico di Monster Magnet, EyeHateGod, Hatebreed, Ozzfest tra i tanti altri...). Seguono varie date in Piemonte, condividendo il palco con nomi internazionali (Los Natas, Crippled Black Phoenix) alternate a esperienze live in Liguria e all’estero (Montpellier, Mende, Barcellona). Dopo una pausa per la stesura di nuovo materiale, la band entra in studio con Danilo Battocchio (Last Minute to Jaffna, Tutti i colori del Buio, Bare Teeth Records) per dare alla luce il nuovo album, Drowning Merged Tantras che dovrebbe vedere la luce nell'autunno del 2014. Qualche data estiva assieme ai francesi Celeste fa da antipasto a quella che si presuppone essere un'uscita discografica (mastering by Lorenzo Stecconi dei Lento) dalle sonorità sempre più asfissianti e cariche di odio.



Gli Origod hanno pubblicato a Marzo di quest’anno “Solitude in Time and Space” su Argonauta Records.







