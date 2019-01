Nel 2019 prosegue la rassegna teatrale presso il teatro San Carlo di Casalborgone, iniziata con grande risposta del pubblico il primo dicembre 2018.

Il cartellone, ideato da Faber Teater e Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con l'amministrazione comunale, continua sabato 19 gennaio con la compagnia Controcanto Collettivo, con lo spettacolo Sempre domenica, ideazione e regia di Clara Sancricca, uno spettacolo sul tema del lavoro, sulle energie, sui sogni, sul tempo che il lavoro toglie al resto della nostra vita. Sul palco sei attori (Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Giorgio Stefanori) su sei sedie, che tessono insieme una trama di storie, che aprono squarci di esistenze incrociate. Un canto d'amore per l'essere umano inchiodato in un' ideologia che lo vede più impegnato nella vita lavorativa che in altro... ma è l'unica via possibile? Lo spettacolo, vincitore del premio In-Box 2017, fa parte del festival Concentrica, una rete che permette ad alcuni spettacoli di nuova drammaturgia di circuitare tra Piemonte e Liguria.

Il Teatro ritrovato è una rassegna che nasce con l'obiettivo di portare nel comune piemontese spettacoli di qualità e di rilevanza nazionale con la direzione artistica di Faber Teater, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con l'amministrazione comunale e con Concentrica – Spettacoli in orbita, un progetto a cura de La Caduta (Torino).

Info e prenotazioni :

Gli spettacoli si tengono presso il Teatro San Carlo in piazza Carlo Bruna a Casalborgone (To).

Il biglietto intero è al costo di 9 €, ridotto 7 € (per residenti a Casalborgone, under 18, over 65 e per chi usufruisce del baby parking).

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: info@faberteater.com, 3382000758 e teatrosancarlo@comune.casalborgone.to.it – 3408906527

E' inoltre disponibile il servizio di baby parking grazie alla collaborazione con il micronido di Casalborgone, a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo è attivo un servizio di micronido al

prezzo di 5 euro l’ora (per un minimo di tre bambini), da prenotarsi entro il giovedì che precede gli spettacoli. Contattare il numero: 346.8560044.

Programma Il teatro ritrovato 2018-2019:

sabato 1 dicembre 2018 - ore 21

Troppe arie

Trio Trioche

sabato 19 gennaio 2019 – ore 21

Sempre domenica

Collettivo Controcanto

sabato 9 febbraio 2019- ore 21

Si sta come d’autunno

Faber Teater

sabato 9 marzo 2019- ore 21

La storia di marco cavallo

Teatro delle Selve

domenica 7 aprile 2019 - ore 18

Mi ha salvato lo swing

Patrick Mittiga & The Swing Crew