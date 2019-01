Dopo una straordinaria carriera lunga 45 anni, che ha inaugurato l'era delle leggende del rock'n'roll, i KISS hanno annunciato che nel 2019 intraprenderanno il loro ultimo tour, non a caso chiamato END OF THE ROAD.

Il primo annuncio è stato fatto durante America's Got Talent mandando internet in tilt con fan speranzosi di avere la band nella loro città per godersi un ultimo, grande show.

Famosi le performance incredibili e decisamente fuori dagli schemi, i KISS hanno dimostrato per decadi perché i loro show sono senza dubbio i più emblematici del rock'n'roll e, dopo aver venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, dichiarano che questo tour è dedicato ai milioni di fans della KISS Army.

"Tutto ciò che abbiamo costruito e conquistato negli ultimi quattro decenni non sarebbe mai potuto esserci senza i milioni di persone in tutto il mondo che hanno riempito club, palazzetti e stadi in tutti questi anni. Questa sarà l'ultima occasione di festa per coloro che ci hanno visti, e l'ultima possibilità di vederci per coloro che non l'avessero già fatto. KISS Army, vi stiamo dicendo addio nel nostro tour finale con il nostro più grande show di sempre e usciremo di scena nella stessa maniera in cui ci siamo entrati... Insolenti e Inarrestabili", dichiarano i KISS.







02/07 UNICA DATA IN ITALIA - IPPODROMO SNAI - SAN SIRO MILANO