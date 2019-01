Al via il 14 giugno dallo Stadio San Nicola di Bari lo “START TOUR 2019” di Ligabue, in concerto nei principali stadi d’Italia con un grande show!

Queste le date del tour, prodotto da Riservarossa e Friends & Partners: 14 giugno allo STADIO SAN NICOLA di Bari; 17 giugno allo STADIO SAN FILIPPO di Messina; 21 giugno allo STADIO ADRIATICO di Pescara; 25 giugno allo STADIO ARTEMIO FRANCHI di Firenze; 28 giugno allo STADIO SAN SIRO di Milano; 2 luglio allo STADIO OLIMPICO di Torino; 6 luglio allo STADIO DALL’ARA di Bologna; 9 luglio allo STADIO EUGANEO di Padova; 12 luglio allo STADIO OLIMPICO di Roma.

I biglietti per le date dello “START TOUR 2019” saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di sabato 26 gennaio e per tutta la giornata di domenica 27 gennaio in prelazione per i soli iscritti al fanclub Bar Mario. Dalle ore 11.00 di lunedì 28 gennaio, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di lunedì 4 febbraio nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.fepgroup.it).

“START”, dodicesimo disco d’inediti di Ligabue (Zoo Aperto/F&P Music Hub/Warner Music) uscirà l’8 marzo, disponibile in pre-order fisico e digitale e in streaming pre-save a partire da domani, venerdì 25 gennaio, al link: https://Ligabue.lnk.to/startEC

L’album è stato anticipato dal singolo “LUCI D’AMERICA” che, nella sua prima settimana di programmazione, è entrato direttamente al vertice della classifica radiofonica (dati diffusi venerdì 18 gennaio da EarOne). Il video di “LUCI D’AMERICA”, scritto e diretto da Marco Salom, è visibile al link: https://youtu.be/Z38918BOI1o

Questa la tracklist del disco “START”, prodotto da Federico Nardelli:

Polvere di stelle

Ancora noi

Luci d’America

Quello che mi fa la guerra

Mai dire mai

Certe donne brillano

Vita morte e miracoli

La cattiva compagnia

Io in questo mondo

Il tempo davanti

www.ligabue.com - barmario.ligabue.com

www.facebook.com/Ligabue - twitter.com/Ligabue - instagram.com/Ligabue_official www.youtube.com/ligabue











