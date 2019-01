A distanza di 10 anni dal primo appuntamento, riparte OZIO INTELLIGENTE.®, il primo format a Torino che ha ricodificato le modalità tradizionali di fruizione dell'arte e di contenuti culturali, avvicinando un pubblico giovane alle bellezze della nostra città.

Giovedì 24 gennaio, a partire dalle ore 20, l’inizio della programmazione presso la Promotrice delle Belle Arti, Viale Diego Balsamo Crivelli n. 11, a Torino con l’aperitivo musicale immerso nell’esclusiva mostra che ha fatto impazzire il mondo "The Art of the Brick®"

The Art of the Brick® è la prima grande mostra d’arte contemporanea che utilizza i mattoncini LEGO® come unico mezzo artistico. Vi aspetteranno oltre 80 imponenti e affascinanti opere dell’artista Nathan Sawaya, creatore dell’esposizione.

OZIO INTELLIGENTE.® ha sviluppato, grazie ad importanti partnership, il “GUSTO AL CENTRO” un’area enogastronomica focalizzata sulla degustazione delle eccellenze del territorio nazionale. Per il prossimo Giovedì, l’attenzione si è focalizzata sul pesce crudo grazie alla presenza dello Chef Giampaolo Marchese, allievo dello Chef Giorgio Chiesa del Ristorante del Castello di Santa Vittoria d’Alba e grazie alla presenza dei Sommelier delle ostriche: Red Oyster.

Completa l’experience la degustazione composta da 3 calici di vino pensata e ideata da Winelivery, l'enoteca digitale che permette di fornire il tuo vino ideale direttamente a casa Una selezione ricercata delle migliori etichette nazionali.

Programma della serata:

20.00 | Aperitivo a buffet in piedi + visita della mostra

20.30 | Show Cooking by Chef Giampaolo Marchese e degustazione by Winelivery

22.15 | After Dinner + visita della mostra

Sound by Esse Ghiglieri e Felix

Prezzi

- Accesso all'evento con un drink + Buffet dalle 20.00 | 20 €

- Accesso con ticket PLUS (Piatto dello Chef + Wine Tasting)|25 €

- Accesso all'evento con un drink dalle 22.15 | 10 €

Come partecipare?

All’evento The Art of The Brick® , Ozio Intelligente.® è possibile partecipare solamente attraverso l’accredito al seguente link: https://bit.ly/2FDNFOk I posti a disposizione sono limitati.

Per prenotare un tavolo contatta il tuo Pr di fiducia.

Per info e prenotazione tavoli: welcome@10xprince.com o su WA 335 77 62 680

Prince LAB è il dipartimento di eventi CULTURALI di PRINCE EXPERIENCE che dal 2009 ad oggi ha coinvolto oltre 170.000 persone.

Alcuni eventi realizzati in passato:

Palazzo Bertalazone, km011 | Museo di Scienza Naturali | The Others | Le Nuove, tributo a Steve Jobs MRSN | Fondazione Sandretto | Campo Base Cavallerizza Reale | Museo dell’Auto | Reggia di Venaria | Promotrice delle Belle Arti | Pista del Lingotto | Torino Porta Nuova | Torino Porta Susa | Palazzina di Caccia di Stupinigi | Palazzo Cavour | & More...

I PARTNER

LA MOSTRA: THE ART OF THE BRICK®

Nathan Sawaya, artista e creatore stesso dell'esposizione. Nato negli Stati Uniti, Sawaya è il primo in assoluto ad aver portato i LEGO® nel mondo dell’arte trasformando questo semplice gioco di costruzioni in opere capaci di ispirare e trasmettere emozioni. Tra le sue più interessanti sculture vi sono alcune ricostruzioni, a volte reinterpretate, di capolavori universalmente riconosciuti: dalla Monna Lisa di Leonardo alla Ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer, passando per il Bacio di Klimt. Non mancano opere frutto dell’immaginazione entusiastica dell’artista, come la celebre Yellow, scultura iconica a grandezza naturale di un uomo che si apre il petto dalla cui cavità escono migliaia di mattoncini LEGO® gialli come il sole.

LO CHEF: GIAMPAOLO MARCHESE

Di origine genovese, dopo il girovagare per il mondo, deve la sua capacità al Maestro e Chef Giorgio Chiesa del ristorante del Castello di Santa Vittoria d'Alba. Piatti della tradizione marinara rivisitati in stile piemontese all'interno della cucina del Ristorante Pepe Nero di Via Caraglio 32 a Torino. Un locale informale e al tempo stesso raffinato, completamente rinnovato, dotato di un’ampia veranda esterna dove la professionalità nel servizio e la qualità dei prodotti acquistati la fanno da padroni. Una cucina semplice e armoniosa con una ammirazione particolare per il mare.

LA DEGUSTAZIONE: WINELIVERY

Winelivery (www.winelivery.com) è un e-commerce specializzato in vino, con consegna gratuita in 30 minuti. Arriva a casa del cliente, alla giusta temperatura di servizio, tutti i giorni dalle 11 di mattina all’una di notte.

OYSTERTAINMENT®: LE OSTRICHE di RED OYSTER

Red Oyster è la prima azienda in Italia specializzata nell’innovativo servizio di Oystertainment@. Un team formato da persone dinamiche e competenti che, grazie ad una completa formazione ottenuta con corsi seguiti in Italia e all’estero, possono oggi definirsi Sommelier delle Ostriche.

Contatti:

Email: welcome@10xprince.it

Phone: 3398405564

WA: 33577 62 680