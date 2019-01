Domenica 3 febbraio - ORE 21

Teatro Toselli

Via Teatro Toselli 9 – Cuneo

SORRY, BOYS

Dialoghi su un patto segreto per 12 teste mozze

di e con Marta Cuscuna

Progettazione e realizzazione teste mozze: Paola Villani

Assistenza alla regia Marco Rogante

Disegno luci Claudio “Poldo” Parrino

Disegno del suono Alessandro Sdrigotti

Animazioni grafiche Andrea Pizzalis

CO-PRODUZIONE CENTRALE FIES | con il contributo finanziario di Provincia Autonoma di Trento, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | con il sostegno di Operaestate Festival, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Comune di San Vito al Tagliamento Assessorato ai beni e alle attività culturali, Ente Regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia

A Gloucester, nel Massachusetts a un certo punto si sparge la notizia che 18 ragazze di una scuola superiore sono rimaste incinte pianificando le loro gravidanze, come parte di un patto segreto, per allevare i bambini in una specie di comune femminile.

Nel nero della scena, due schiere di teste mozze. Appese. Da una parte gli adulti: i genitori, il preside, l'infermiera della scuola. Dall'altra i giovani maschi, i padri adolescenti.

Sono tutti appesi come trofei di caccia, tutti inchiodati con le spalle al muro da una vicenda che li ha trovati impreparati. Potranno sforzarsi di capire le ragioni di un patto di maternità tra adolescenti, ma resteranno sempre con le spalle al muro.

Sorry, Boys è liberamente ispirato ai fatti realmente accaduti a Gloucester, dove contestualmente a questo patto tra adolescenti nasce un movimento maschile contro la violenza sulle donne.

