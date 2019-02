AOIFE NÍ BHRÍAIN & BIRKIN TREE live

FolkClub Torino

Via Ettore Perrone 3 bis Torino Tel. 011 192.15.162

20 euro

Aoife Nì Bhrìain & Birkin Tree in ‘Racconti musicali dall’Irlanda’: un variegato itinerario musicale che permetterà di ascoltare sia antiche e struggenti ballate, sia di godere appieno del travolgente ritmo e della incomparabile energia del grande repertorio strumentale dell’Isola Verde.





Aoife inizia a studiare il violino in tenerissima età con l'insegnante Maria Kelemen e diventa in fretta membro permanente della Young European Strings. Da allora ha studiato con Maeve Broderick a Dublino e Constantin Serban in Francia. Si è esibita come solista con la National Symphony Orchestra of Ireland, la RTE Concert Orchestra, l'Ulster Orchestra, la Musici Ireland, la Korean Chamber Orchestra, l'HMT Leipzig Symphony Orchestra, l'Esker Festival Orchestra, la Leipzig MuKo Orchestra e l'Orchestre de Chambre d'Ariege. È anche la leader della neonata Clare Memory Orchestra e si esibisce regolarmente con il gruppo contemporaneo Crash Ensemble. Nonostante la sua giovane età, Aoife ha vinto moltissimi concorsi sia di musica classica che di musica tradizionale irlandese, tra cui merita citare 7 titoli (!!!) All Ireland al Fleadh Ceoil, il premio Fiddler of Dooney nel 2009, il premio Bonn Oir Sheáin Uí Riada nel 2010, vari premi all'ESB Feis Ceoil, il premio Camerata Ireland Young Musician of the Year nel 2011, il Campus Internazionale della Musica, il Giovane Musicista del Pontino Festival, il 2° premio al Concours International du Violon Marie Cantagrill 2014, il 3° premio al Concorso Violinistico Internazionale “Vasco Abadjev” e -il premio più prestigioso per un musicista folk irlandese, assegnato dalla televisione nazionale irlandese in lingua gaelica- un Premio TG4 Gradam Ceoil nel 2014, grazie al suo fantastico contributo al CD "Tunes from the Goodman Manuscripts", registrato con suo padre Mick O'Brien e il flautista Emer Mayock. Negli ultimi anni Aoife ha lavorato con molti nuovi compositori in Irlanda e questo le ha permesso di accompagnare l’ensemble World Premier in Irlanda e all'estero. E’ stata in tour con l'European Youth Orchestra e nel 2013 si è esibita come membro del Leipzig Mendelssohn Quartet con il rinomato pianista Eliso Virsaladze. Ha collaborato con musicisti di ogni genere, tra cui il cantautore e attore Tim Robbins e il suo gruppo The Rogues, Kate St. John, Declan O’Rourke, Camille O’Sullivan, Kris Drever, Martin Hayes & Dennis Cahill, Mick O’Brien, Emer Mayock, Julie Fowlis, Padraig Rynne, John Sheahan e molti altri. Si è esibita come camerista con Eliso Virsaladze, Barry Douglas, Mariana Sirbu, Massimo Paris, Finghin Collins, Tatjiana Masurenku, Franck Reinecke, Andrei Banciu. Ha inciso e collaborato con il candidato Golden Globe Brian Byrne e con la produttrice e Grammy Award Judith Sherman.

Attualmente Aoife frequenta un Master tenuto dalla prof.ssa Mariana Sirbu nella Hochschule fur Musik und Theater Felix Mendelssohn a Lipsia, in Germania.



Nel corso della loro trentennale carriera i Birkin Tree hanno tenuto più di millesettecento concerti in Italia ed in Europa e sono l'unica formazione italiana -e una delle pochissime nel mondo- ad esibirsi regolarmente in Irlanda, dove hanno suonato in alcuni tra i più importanti festival, tra cui Feakle Festival, Ennis Trad Festival, Glencolumbkille Festival, O’Carolan Festival.