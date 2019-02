Dal cerotto fotovoltaico che rigenera la pelle alle cellule staminali che “sentono” la musica, dalla robotica educativa all’ingegneria aereospaziale, dalla levitazione magnetica per il trasporto urbano alle case in cemento realizzate con stampa 3D, sono questi alcuni dei temi, geniali, del prossimo TEDxTorino in calendario il 10 febbraio e dedicato al genio di Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla sua morte.

Perché la genialità va celebrata… e diffusa!

Technology – Enterteinment – Design. Una sorta di “proto-TED rinascimentale”, Leonardo sembra incarnare perfettamente i valori dell’organizzazione no profit americana nata nella Silicon Valley nel 1984 con l’obiettivo di andare alla ricerca di “idee che meritano di essere diffuse” per condividerle.

Ma chi sono i Leonardo di oggi?

Lo scopriremo a TEDxTorino GENIUS EX MACHINA. L’EREDITÀ DI LEONARDO: un mix di intraprendenza, tecnica, arte, scienza e poetica.

14 ospiti, ciascuno con una personale scintilla di genialità e con qualcosa di molto interessante da raccontare, 14 talenti che, come preziosi ingredienti mescolati insieme, si amalgamano per creare il moderno Da Vinci.

Ognuno di loro ha tra i 5 e i 14 minuti per presentarsi al pubblico, circa 250 persone, e parlare della propria idea, raccontare la propria esperienza, illustrare la propria scoperta. Innovativa, originale, controcorrente, unica.

A condurre l’evento una presentatrice d’eccezione: Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva.

Performance musicale a cura di Giua, cantautrice e chitarrista, che a TEDxTorino porterà la sua interpretazione di un altro genio, quello della musica italiana: Fabrizio De Andrè.

GLI OSPITI

MICHELA MURGIA

CHRIS BANGLE

ANDREA VACCARO

CHIARA GASTALDI

FRANCESCA SANTORO

OSVALDO DANZI

FILOMENA FLORIANA FERRARA

CARLO VENTURA

ALESSIA CLUSINI

VIVIANA PINTO

GUGLIELMO CARRA

IVAN ORTENZI

STEFANO CAMERA

ALESSANDRO INVERNIZZI

Costo ingresso: 38,00 €

Ridotto (studenti e under 30): 19,00 €

www.TEDxtorino.com

Con questa edizione TEDxTorino dà il via a un’importante collaborazione con GiovedìScienza, l’appuntamento dedicato alla scienza raccontata dal vivo dai suoi protagonisti che da più di trent’anni coinvolge migliaia di persone per riflettere insieme sulle più attuali tematiche scientifiche.

TEDxTorino è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Genius ex Machina si avvale della collaborazione di UniCredit e FPT Industrial per la prima volta main partner e del contributo di Synestesia, Teoresi, Juventus, Wins - World International School of Torino e Confcooperative.

TEDxTorino Genius Ex Machina è inserito nel programma di iniziative, coordinate dalla Città di Torino, per ricordare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. #disegnareilfuturo #leonardoatorino leonardoatorino.it visitpiemonte.com.