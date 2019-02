Norberto Bobbio e Giovanni Sartori sono due dei più autorevoli e influenti studiosi del XX secolo. Condotte all’insegna della filosofia e della scienza politica, le loro analisi della natura e della trasformazione delle democrazie, dei partiti e dei sistemi di partiti, del ruolo e dei compiti degli intellettuali, del governo buono e del malgoverno rimangono illuminanti.

Dal suo fortunatissimo percorso intellettuale, Gianfranco Pasquino, allievo di entrambi, offre preziose chiavi di lettura delle loro opere e approfondimenti specifici sui temi che i suoi Maestri hanno frequentato. Nel disorientamento contemporaneo, destinato a durare, non è ozioso chiedersi che cosa scriverebbero Bobbio e Sartori, quali sarebbero le loro reazioni e le loro indicazioni per un’Italia civile. L’autore è ospite del Circolo dei lettori, insieme al magistrato Gian Carlo Caselli, per parlare di questi due luminari del XX secolo, lunedì 18 febbraio, ore 18, a partire dal libro Bobbio e Sartori (UBE). Spiega Pasquino: «I saggi qui sistemati raccontano una parte della storia della scienza politica in Italia e, senza esagerare, della cultura politica. Costituiscono, al tempo stesso, una riflessione su quanto ho imparato dagli scritti di Bobbio e di Sartori, visibilmente, molto, e il mio omaggio al loro pensiero che continua ad accompagnarmi».

Gianfranco Pasquino (Torino, 1942), allievo di Norberto Bobbio e di Giovanni Sartori, è professore Emerito di Scienza politica all’Università di Bologna. È James Anderson Senior Adjunct Professor alla SAIS-Europe di Bologna. Direttore, dal 1980 al 1984, della rivista Il Mulino e, dal 2000 al 2003, condirettore della Rivista Italiana di Scienza Politica, dal 2010 al 2013 è stato Presidente della Società Italiana di Scienza Politica. Autore di numerosi volumi, i più recenti dei quali sono: Le parole della politica (2010), Lettura della Costituzione italiana (2011), Finale di partita. Tramonto di una repubblica (2013), Partiti, istituzioni, democrazie (2014), e Cittadini senza scettro. Le riforme sbagliate (2015). È particolarmente orgoglioso di avere condiretto insieme a Norberto Bobbio e Nicola Matteucci per Utet il celebre Dizionario di politica (2016, nuova edizione aggiornata). Per Utet ha pubblicato nel 2016 La Costituzione in trenta lezioni. Dal luglio 2005 è Socio dell’Accademia dei Lincei.