Andrea Beltramo, Carlotta Iossetti e Claudio Insegno sono protagonisti della commedia ALTA INFEDELTA’ al teatro Gioiello di Torino per il cartellone Per Farvi Ridere, in scena dal 27 febbraio al 10 marzo (dal martedì al sabato ore 21 - domenica ore 16).

Completano il cast: Daniela De Pellegrin, Ettore Lalli, Guido Ruffa, Lia Tomatis e Fabrizio Martorelli. Lo spettacolo è scritto e diretto da Claudio Insegno.

Le musiche sono di Jacopo Fiastri; i costumi sono di Agostino Porchietto; le scene sono curate da Linea RMP Arredamenti.

Phil (Andrea Beltramo) è un uomo sposato col vizio delle donne e delle menzogne. Legato a Magda (Daniela De Pellegrin) senza amore e dentro una elegante villa borghese, l'uomo è alle prese con la una nuova e biondissima amante: Julie (Carlotta Iossetti) , che ignora il suo stato civile e ha appena acquistato la casa di fronte alla sua. Allarmato chiede aiuto a George (Claudio Insegno), consigliere riluttante e amico arrendevole, che da sempre e suo malgrado gli risolve problemi e lo solleva da situazioni scomode. Questa volta però le cose sembrano mettersi male per Phil e le sue bugie ben edificate, crollano sotto i colpi assestati da una serie di personaggi in cerca di un amante, una figlia, una fidanzata, un incendio, una bottiglia di whisky, un pollo arrosto. Tra corse a perdifiato, ingressi rocamboleschi e trafelati, cene bruciate e crisi d'isteria collettiva, Phil e signora ritroveranno, ciascuno a suo modo, la via della camera da letto.

Repliche ALTA INFEDELTA’ al Teatro Gioiello (Torino, Via C. Colombo 31)

da mercoledì 27 febbraio a domenica 10 marzo

(dal martedì al sabato ore 21 - domenica ore 16)

Prezzi Biglietti ALTA INFEDELTA’:

da martedì a giovedì sera e domenica pomeriggio: posto unico € 22,50 + € 1,50

ridotto (under 26, over 60) € 16,50 + € 1,50 - rid. spec.(abbonati, convenzionati e gruppi) € 15 + € 1

venerdì e sab sera: p.unico € 24,50 + € 1,50 - rid. unificato (und26,ov60, abb, conv, gruppi) € 17,50 + 1,50

Informazioni e prenotazioni: Biglietterie Torino Spettacoli

TEATRO ERBA - Torino, c. Moncalieri 241 - tel 011/6615447 – T.GIOIELLO - To, v.Colombo 31 tel. 011/5805768

TEATRO ALFIERI - To, p. Solferino, 4 – tel 011/5623800 - www.torinospettacoli.it - acquisti online: www.ticketone.it