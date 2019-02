Teatro Dravelli - Via Praciosa 11, Moncalieri

Domenica 3 marzo - ore 19.45

“Radici in tasca“

di e con Erika La Ragione

chitarra e loop-station Rocco Di Bisceglie

Produzione Zagara Teatro

“ - Pronto, nonna. Come stai?

- Come un'anca de cerza.

...Come un'anca di quercia, come un ramo di quercia

che è forte e non si spezza.

Ogni volta che vedo una quercia vedo lei.”

RADICI IN TASCA un concerto-spettacolo che ripercorre le origini di una donna del sud trapiantata da anni al Nord Italia.

Un viaggio attraverso parole, ricordi, suggestioni, canti, musiche, alla scoperta di luoghi e immagini impressi nella mente e nel cuore.

La malinconia, che lascia trasparire il dolore di chi emigra lasciandosi tutto alle spalle, si alterna alla gioia e alla soddisfazione di vivere in un luogo che ti ha accolto offrendo possibilità e opportunità.

Innaffiare le proprie radici può far nascere nuovi germogli.

Erika La Ragione è un'attrice di origini palermitane, diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Torino nel triennio 2006-2009 sotto la guida del Maestro Mauro Avogadro. Ha l’onore di lavorare con registi quali John Turturro (“Italian Folktales”- 2010) e Marco Tullio Giordana (“The Coast of Utopia”- 2012). Nel 2017 consegue la laurea in Scienze dell'Educazione/ indirizzo educatore professionale socio-culturale con una tesi sulla Compagnia teatrale integrata e comunitaria assaiASAI, della quale dal 2012 è attrice, educatrice ed assistente alla regia.

Rocco Di Bisceglie è un chitarrista poliedrico di orgini pugliesi. Nel 2004 consegue il diploma in chitarra classica presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Nel 2005 frequenta la scuola di Alto Perfezionamento Chitarristico “Arts Academy” di Roma discutendo la tesi “La Chitarra contemporanea e le arti visive”. A Torino studia jazz con il maestro Matteo Negrin e composizione di musiche da film con il maestro Stefano Maccagno.

Compone musiche per spettacoli teatrali ed è co-fondatore del “Duo Dans le vent”.

“[…] Lo spettacolo racconta l’anima del migrante più che una migrazione, quella sospensione tra ciò che fu e ciò che sarà, tra la terra d’origine e quella che ti accoglie. Oggi quando si parla di un tale argomento si affacciano immediate le immagini degli esodi che dalle zone di guerra e povertà portano masse di fuggitivi alle porte di paesi più fortunati. Non di questo si parla, benché in qualche modo vi si alluda. Erika La Ragione racconta la sua migrazione, da Palermo, dal Sud che poco offre ai suoi figli da decenni costretti a partire verso luoghi che possano far crescere i sogni e le aspirazioni. Da Palermo a Torino per studiare e dar corpo a un’ambizione. Non una fuga quanto un trapiantarsi, ma la pianta che si sradica soffre, la terra in cui affonda le radici non è la sua, la luce che bagna le sue foglie non è quella in cui è nata.

Tutto congiura contro il successo, lei per prima, che guarda sempre al luogo da cui è partita. Quando la malinconia, la solitudine, lo sconforto ti abbracciano è difficile svicolarsi. Solo chi ci riesce rinasce e affonda le radici nel nuovo terreno e torna a crescere più forte.[…] Erika La Ragione ci racconta con canti e parole, ironica e candida, la sua migrazione.

L’abbandono della Sicilia e l’arrivo a Torino. Il dolore e la solitudine dell’arrivo in un posto sconosciuto e molto distante culturalmente, le incertezze del radicamento, la gioia di veder sorgere le nuove gemme di una vita diversa. Un nuovo che affonda nel vecchio, una mutazione che non rinnega l’origine, una trasformazione che non dimentica la forma originaria. Le radici ricordano sempre la terra che hanno incontrato la prima volta.”

Enrico Pastore

[testo a cura della compagnia]

Biglietti: intero 10 € ridotto 8 €

Informazioni e prenotazioni

Santibriganti Teatro: +39.011.645740 (da lun a ven h. 12.30-16.30) - www.santibriganti.it | santibriganti@santibriganti.it | Santibriganti è su Facebook