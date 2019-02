22 Febbraio 2019 h 21, Teatro Pertini

Voci Erranti

AMUNÌ

di Grazia Isoardi con i detenuti della Casa di Reclusione di Saluzzo

coreografie Marco Mucaria

durata 55’ Gli interpreti dello spettacolo sono i detenuti della Casa di Reclusione di Saluzzo, nella quale Voci Erranti lavora dal 2002.

Amunì parte dalla riflessione dei detenuti sul tema della paternità, dell’essere contemporaneamente figli (cresciuti senza padri) e padri (assenti).

Ora questi figli vivono nell’attesa del ritorno alla libertà e nel frattempo, diventati loro stessi genitori, attendono il ritorno del padre proprio come Telemaco fece con Ulisse.

Amunì è la storia di nove fratelli che attraverso i giochi e i ricordi dell’infanzia ritornano a loro volta bambini.

Telemaco ha atteso il ritorno del padre, ha pregato affinché si ristabilisse nella sua casa invasa dai Proci (la Legge), ma oggi ogni speranza è vana o vanificata. A seguire: After Teatro offerto da Pasticceria Jerry





Biglietti Biglietto Intero: 12 euro Biglietto Ridotto: 10 euro Biglietto Soci/young10: 5 euro Info e prenotazioni +39 370 3259263 info@mulinoadarte.com www.mulinoadarte.com



Prevendite “Amoretti Profumi” Via Roma 42, Orbassano Via V.Emanuele 6, Orbassano

- Apertura cassa ore 20.15

- L’organizzazione si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sostituire spettacoli che, per cause di forza maggiore, non potessero essere rappresentati

- La mancata presenza allo spettacolo non dà alcun diritto al rimborso