Ruggero, Elda, Raimondo, Carmela e Speranzo sono cinque viaggiatori che, in partenza da diverse regioni d’Italia tra gli anni ’40 e gli anni ’90, salgono su un treno solo andata per Torino. I motivi che li spingono a partire e a lasciare la terra natìa sono sempre gli stessi: lavoro, guerra, amore, speranza di un avvenire migliore per sé e per la propria famiglia, anche e soprattutto quella futura.

I protagonisti di questo viaggio sono realmente esistiti, anche se non si sono mai incontrati: sono alcuni dei parenti degli attori e delle attrici della Compagnia di Palazzo, che si sono lasciati intervistare (o leggere, attraverso i diari e le memorie) ed hanno raccontato le proprie storie di migrazione.

“Lo spettacolo ha richiesto un intenso e lungo lavoro - spiega l’attrice Serena Miceli - sia perché il passato non è sempre semplice da rievocare e da ascoltare sia perché gli scenari, le emozioni e le parole dei vecchi racconti sono molto simili, spesso in maniera disarmante, a quelli a cui assistiamo oggi, a cui assisteremo domani.”

Dopo il debutto nel 2018 con Multispettacolo, In-traduzione è la seconda performance teatrale interamente pensata e creata dai ragazzi e dalle ragazze della Compagnia di Palazzo, un gruppo di attori e attrici amatoriali nato all'interno del progetto YEPP Porta Palazzo della Compagnia di San Paolo. I giovani hanno tutti meno di 30 anni e da più di 3 anni lavorano sul territorio di Porta Palazzo, anche se alcuni di loro sono compagni e compagne di viaggio e di teatro dai tempi del liceo. Grazie al progetto YEPP Porta Palazzo, la Compagnia di Palazzo ha la possibilità di creare e mettere in scena spettacoli pensati in ogni dettaglio, dalla scelta del testo alla regia, dalla scansione delle prove ai costumi, intraprendendo così un percorso di crescita sia attoriale che personale.

Salone delle Arti, Hub multiculturale Cecchi Point - via Antonio Cecchi 17/21, Torino

Sabato 23 febbraio 2019 ore 21

In-traduzione

Regia di Matteo Allasia

Con: Nadia Cretier, Claudio Errico, Serena Miceli, Michele Porcelluzzi, Alberto Vendittelli

COMPAGNIA DI PALAZZO

Ingresso a offerta libera