Grandissimo successo anche questo weekend per la Rassegna “Montagna per tutti”. Più di 100 persone alla Ciaspolata crepuscolare a Chialamberto e più di 300 persone alla Ciaspolata diurna di Groscavallo.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: Sabato 23 Febbraio, Ala di Stura – “CIASPOLATA CREPUSCOLARE”.

La Rassegna “Montagna per tutti” continua Sabato 23 febbraio. Tutti gli amanti della neve e delle attività all’aria aperta potranno trascorrere una giornata speciale ad Ala di Stura, dove si terrà una Ciaspolata Crepuscolare, che ridiscende il fondovalle mantenendosi sulla sinistra idrografica del torrente Stura da Mondrone ad Ala di Stura. Il ritrovo è previsto per le ore 15,00 sulla piazza della chiesa della frazione di Mondrone. Ore 15,30 partenza della ciaspolata per il Percorso Mondrone – Ala di Stura (partenza seggiovia) tenendo la sinistra orografica. Percorso in discesa di circa 4 Km. Alle ore 17,00 è previsto l'arrivo presso Ala di Stura, località la Fabbrica (parcheggio impianti di risalita).

RIENTRO AL PUNTO DI PARTENZA IN MANIERA AUTONOMA.

Costi: € 7,00 adulti; € 4,00 bambini nati dal 2009; € 3,00 affitto ciaspole (non si noleggiano i bastoncini). Consigliati bastoncini e pila frontale. Si raccomanda l’uso di abbigliamento caldo, cappello, guanti e scarponcini da trekking.

Le iscrizioni ed il pagamento potranno essere effettuati anche il giorno della manifestazione presso il punto di partenza con il ritiro del pettorale e degli omaggi. Per la pre-iscrizione seguire il link "biglietti". Informazioni: mpt@turismovallidilanzo.it; +39 3898379177 o +39 3272558380

PROPOSTA DI CENA SULLE PISTE DA SCI E FIACCOLATA. A seguire tra le 18.00 e le 18,30 per chi desidera salita in seggiovia con cena tipica in quota presso il ristorante sulle piste “ristoro seggiovia” con musica anni ’70 ’80, ritorno in paese con una fiaccolata tutti assieme. Costo € 20,00. Prenotazione obbligatoria (posti limitati) al 347 8056522

La rassegna "Montagna per tutti" raggruppa una serie di eventi dedicati agli amanti della montagna. L'edizione 2018 - 2019 prevede numerosi appuntamenti invernali che vedranno protagonisti fiaccolate notturne, ciaspolate, escursioni con i cani da slitta, passeggiate sui sentieri meravigliosi, una winter warrior race e tante altre attività che vi faranno innamorare delle nostre montagne. Tutti i percorsi e le attività sono studiati per una fruizione facilitata da parte delle famiglie, dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità. Seguiteci per scoprire gli imperdibili appuntamenti!

Di seguito gli Eventi successivi:

Domenica 3 Marzo 2019, Rubiana (TO) – Warrior Race

Domenica 10 Marzo 2019, Balme (TO) – Ciaspolata diurna

Tutte le attività, organizzate dal Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo in collaborazione con il GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, e le Unioni Montane, prevedono la presenza di personale specializzato, al fine di far apprezzare al meglio le peculiarità di ogni percorso e di dare assistenza e supporto a tutti i partecipanti.