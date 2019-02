Anche l'Italia risponde alla chiamata di Women in Data Science. Martedì 5 marzo, dalle 9.30, alle OGR-Officine Grandi Riparazioni di Torino si svolgerà la seconda edizione di WiDS – Turin, unico appuntamento nazionale della conferenza globale ideata dall'università californiana di Stanford e dedicata alle donne che operano in uno dei settori chiave della ricerca contemporanea: la scienza dei dati.

Organizzato in collaborazione dal laboratorio Data Science for Social Impact della Fondazione ISI di Torino e dalla Fondazione CRT-Cassa di Risparmio di Torino, l'evento, a ingresso libero, si rivolge a studenti, ricercatori, start up e si sviluppa nell'arco della mattinata, attraverso una serie di talk, approfondimenti e tavole rotonde. “Invited speakers” della conferenza saranno Maddalena Amoruso, responsabile Data Science presso Prometeia, e Viviana Patti, professore associato di Computer Science all'Università di Torino e fondatrice del Center for Logic, Language and Cognition dell'ateneo torinese, ai cui interventi seguirà un momento finale di discussione.

Nata a novembre 2015 a Stanford, Women in Data Science è una conferenza globale che include decine di appuntamenti in tutto il mondo, su temi che spaziano dall'etica dei dati alla privacy, dalla cybersicurezza alla data visualization. L'edizione del 2019 (che a Stanford si terrà il 4 marzo) conta già l'adesione di oltre venti Paesi, per un totale di 45 eventi locali. WiDS – Turin, che nel 2018 si è svolta il 26 febbraio presso la sede della Fondazione ISI, quest'anno si trasferisce alle OGR, riqualificate dalla Fondazione CRT come nuovo hub dell’innovazione di respiro internazionale, con spazi per acceleratori di imprese, laboratori di ricerca e un centro sui Big Data.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su https://goo.gl/Rgvg7f

Women in Data Science – Turin

5 marzo 2019, OGR-Officine Grandi Riparazioni (Corso Castelfidardo 22, Torino).

Programma:

- ore 9.30: saluti e apertura lavori

- ore 10: Maddalena Amoruso (keynote)

- ore 11: Coffee Break

- ore 11.30: Viviana Patti (keynote)

- ore 12: discussione

- ore 13.15: chiusura lavori