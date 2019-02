È “CAMERA MIA” il nuovo singolo degli EUGENIO IN VIA DI GIOIA da oggi negli store digitali (https://vir.lnk.to/cameramia) e in radio da venerdì 22 febbraio.

“CAMERA MIA” anticipa l’uscita del nuovo album della band torinese intitolato “NATURA VIVA”, un disco prodotto e registrato tra il mese di maggio 2018 e il mese di gennaio 2019 che sarà disponibile dal 1° marzo in digitale e in una particolare versione cd in edizione limitata per Virgin Records (Universal Music Italia).

Nel disco prenderanno posto “ALTROVE” (https://youtu.be/02lYvkswsM4), “IL TUO AMICO IL TUO NEMICO TU” e “CERCHI” (https://youtu.be/I170donPOGc), piccole anticipazioni pubblicate in questi mesi.

Con “CAMERA MIA” gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA riflettono sull’idea della casa attraverso la scrittura come sempre ironica e mai superficiale.

“Quello che noi definiamo casa va ben oltre all’idea di bellezza e di perfezione. La casa è un luogo ricorrente, fatto di piccoli gesti, abitudini strane e paradossali sicurezze. Quasi come se l’idea di casa esondasse dalla limitazione di una porta, di un tetto o di qualsiasi altra linea di confine”.

In occasione dell’uscita di “Natura Viva” gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA incontreranno il pubblico nelle seguenti città:

1 marzo Torino, Feltrinelli, Stazione Porta Nuova

3 marzo Padova, Mondadori, Piazza Insurrezione 3

4 marzo Milano, Feltrinelli Piazza Piemonte

5 marzo Bologna, Mondadori, Massimo d’Azeglio 34

6 marzo Roma, Discoteca Laziale, via Mamiani 62/a

7 marzo Firenze, Galleria del Disco, Piazza della Stazione

Era ottobre, o forse novembre 2017 quando Eugenio passava nottate chiuso in camera a sperimentare suoni croccanti, in provini stravaganti cercando di cantare sottovoce per non svegliare nessuno. Lorenzo scriveva la prima strofa di una nuova canzone chitarra e voce, mentre Paolo campionava suoni di percussioni ed Emanuele perdeva tempo con una tastiera giocattolo della Lidl che da lì a poco avrebbe caratterizzato inequivocabilmente le canzoni.

L’artwork dell’intero album è stato curato dall’artista torinese BR1.

Un nuovo attesissimo progetto degli EUGENIO IN VIA DI GIOIA, band formata da Eugenio Cesaro alla voce, chitarra acustica e chitarra classica, Emanuele Via al piano, tastierina della Lidl, fisa, campionatore e cori, Paolo Di Gioia alla batteria, percussioni e cori e Lorenzo Federici al basso, chitarra elettrica e cori.

“NATURA VIVA” sorprende per la felice alchimia dei suoni e della scrittura, originale e innovativa. Una track list con canzoni ricche di suggestioni, vita quotidiana e mondo vegetale, un disco da ascoltare come una fantastica sequenza di canzoni e da assaporare anche in ogni singolo elemento.

EUGENIO IN VIA DI GIOIAcon questo nuovo progetto consolano e sfidano l’ascoltatore con il racconto di un nuovo mondo in cui sarà bellissimo entrare, da veri flaneur che si emozionano con nuova musica.

Sono state annunciate le date del tour che li vedrà protagonisti tra marzo e aprile in tutta Italia. Il tour è da sempre il momento di massima espressione per gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA, una vera e propria festa organizzata insieme ai fan e questa volta sarà anche l’occasione perfetta per ascoltare tutti i brani del nuovo album.

Questo il calendario completo del tour organizzato da VERTIGO (per info http://www.vertigo.co.it)

29 marzo Auditorium Flog Firenze

30 marzo Urban Perugia

4 aprile Santeria Social Club Milano SOLD OUT

5 aprile Monk Roma SOLD OUT

6 aprile Locomotiv Club Bologna SOLD OUT

7 aprile Locomotiv Club Bologna SOLD OUT

12 aprile Hall Padova

24 aprile Latteria Molloy Brescia

26 aprile Pin Up Mosciano (TE)

27 aprile Casa Delle Arti Conversano (Bari)

Con due dischi all'attivo e tour sold out in pochissimi anni di attività, gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA si possono considerare un piccolo fiore all'occhiello della scena musicale italiana.

Vincitori del premio della critica al Premio Buscaglione 2013, un anno dopo debuttano con “Lorenzo Federici”, disco d'esordio che ha fatto da subito parlare di sé.

Nel 2017 il singolo “Giovani Illuminati”, tratto dall’album “Tutti Su Per Terra”, accompagnato dal primo videoclip musicale in hyperlapse realizzato in Italia, entra stabilmente a far parte della classifica “Viral Top 50 Italia” di Spotify mentre il secondo singolo “Chiodo Fisso” in pochi mesi supera 1 milione di riproduzioni (https://youtu.be/N_KNPAXm2Tw).

Il primo aprile 2018 esce “Selezione naturale” feat. Willie Peyote con l’ironico video di Giorgio Blanco (https://youtu.be/ggVJKND_O1Q).

Il tour legato al disco “Tutti su per terra” è stato un crescendo di numeri e di consensi e ha regalato al gruppo il premio “Best Live 2018” di KeepOn, l’associazione di categoria dei locali di musica dal vivo italiani.

Gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA sono un gruppo di creativi capaci di immergersi in progetti diversi ma accumunati dallo stesso principio: la comunicazione.

Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo di Gioia e Lorenzo Federici sviluppano percorsi formativi sulla creatività per i ragazzi delle scuole superiori e partecipano spesso ad iniziative di divulgazione scientifica, si occupano di riprese video, montaggi, lavori in grafica, illustrazioni e animazione (tra questi lavori anche “PAM-MAN”, il primo videogame musicale per una canzone) e nel loro curriculum hanno persino la produzione di uno spettacolo musicale-teatrale dedicato ai 40 anni della legge Basaglia. All’inizio di quest’anno sono stati ospiti come resident band nella trasmissione Beati Voi su Tv2000.

In linea con la loro natura di imprevedibili mattatori, gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA hanno fatto parlare di loro sui media nazionali sia per aver intrattenuto con un live on the road i viaggiatori del treno Italo sulla tratta Torino-Roma in ritardo di oltre 6 ore, sia per i “raduni” in stile flash-mob con i propri fan che hanno riempito le piazze di Torino, Roma, Milano, Bologna e Genova.

Negli ultimi mesi hanno collaborato con la Coldiretti su un progetto legato allo spreco alimentare e sono stati protagonisti di incontri in prestigiosi atenei universitari come la Bocconi dove hanno raccontato agli studenti la loro esperienza che li ha portati dalle strade di Torino, dove hanno iniziato a farsi conoscere come buskers, alla lavorazione di questo nuovo album.

