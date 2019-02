TEATRO SUPERGA

venerdì 1 marzo 2019 ore 21.00

DR NEST

di e con FAMILIE FLÖZ

un’opera di Fabian Baumgarten,

Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin Reber, Hajo Schüler, Mats Suethoff, Michael Vogel

con Fabian Baumgarten, Anna Kistel, Björn Leese, Benjamin Reber, Mats Suethoff

Co-Regia Michael Vogel

Maschere Hajo Schüler

Musiche Fabian Kalbitzer

Scenografie Rotes Pferd (Christian Eckelmann, Felix Nolze)

Regia Hajo Schüler

Produzione Julia Danila, Dorén Grafendorf

Una produzione Familie Flöz in coproduzione con Theaterhaus Stuttgart, Stadttheater Wolfsburg e L'Odyssée Périgueux, con il supporto del Schleswig-Holstein Music Festival e Theater Duisburg. Finanziata da Hauptstadt Kulturfond e da Fonds Transfabrik.

Un gradito ritorno sul palcoscenico del Teatro Superga il 1 marzo con una nuova produzione della compagnia pluripremiata berlinese Familie Flöz, dopo le messe in scena di “Teatro Delusio” nel 2017 e “Hotel Paradiso” nel 2018. In “Dr Nest” al centro ancora la maschera e i numerosi personaggi che genera, in una nuova drammaturgia corale fatta di gesti e di corpi. La notte sta scendendo su «Villa Blanca» mentre il dottor Nest sale sul treno notturno, tentando di voltare le spalle a ricordi amari. In un remoto sanatorio, un punto di incontro per folli destini, confida con sicurezza nel suo mestiere. Lì, spinto dalla curiosità, dalla sete di conoscenza e di empatia, incontra i fenomeni dei suoi pazienti, che sono tanto peculiari quanto sconcertanti: ricordi estinti, corpi con vite proprie, demoni e allucinazioni. Presto, il Dr. Nest si trova addirittura a rischio di perdere la presa sul suo senso del controllo. Ciò che inizialmente è alienante appare rapidamente come un ridicolo riflesso dei propri dubbi e insicurezze. La linea sottile tra normale e anormale, tra deliberato e forzato, tra sano e malato, sfuma davanti ai suoi occhi.

Con la loro nuova commedia, Familie Flöz attraverso le maschere rivolgono lo sguardo sulla misteriosa cartografia del cervello e nelle profondità dell'anima. Ispirato ai casi di studio paradossali del vasto campo della neurologia, il gioco apre le porte a un sanatorio fittizio e rivela allo spettatore il mondo bizzarro dei suoi residenti - incluso il personale. Movimento, spazio, parole, luce e suono creano una storia sulla fragilità della vita umana, tragica quanto comica. Per capire la bellezza dello spettacolo e venire a vederlo, l’invito è quello di lasciarsi trasportare dal video di presentazione.

TRAILER DR NEST > https://player.vimeo.com/video/279290942?autoplay=1

Biglietti: fino al 21/02 platea 25 € - platea ridotto 22,50 € | galleria € 20 - galleria ridotto € 18 - dal 22/02 platea 30 € - platea ridotto 27 € | galleria € 24 - galleria ridotto € 21,50

Informazioni e prevendite biglietti: Teatro Superga, Via Superga 44 – Nichelino (To)

Biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19

Prenotazioni: biglietteria@teatrosuperga.it | 011.6279789

Acquisto online su www.teatrosuperga.it e prevendite abituali del Circuito Ticketone