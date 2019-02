Sabato 23 febbraio alle 16.30 al 45° NORD Entertainment Center direttamente da Sanremo arriva IL VOLO che si prepara a far ascoltare ai fan il nuovo album "Musica", disponibile dal 22 febbraio, e ad incontrarli nel Mondadori Store.

Dopo il successo al 69° Festival di Sanremo che ha portato IL VOLO sul podio con il brano “Musica che resta”, continuano i festeggiamenti per i 10 anni di carriera del trio, con l’annuncio delle date del tour in Italia. Il nuovo album “Musica” conterrà, oltre a “Musica che resta” scritto da Gianna Nannini, Emilio Munda, Piero Romitelli e Antonello Carozza, altri due inediti “Fino a quando fa bene” e “Vicinissimo” e le cover di “Arrivederci Roma”, “A chi mi dice”, “People”, “La nave del olvido”, “Lontano dagli occhi”, “Be My Love”, “La voce del silenzio” e “Meravigliosa Creatura”.

Da maggio 2019 a maggio 2020 per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono previsti una serie di prestigiosi appuntamenti live che testimoniano l’autentico successo de Il Volo in tutto il mondo in questi dieci anni di carriera! Si parte a maggio con un tour in Giappone dove già nel 2017 il trio aveva registrato il sold out a Tokyo e a Kawasaki.

REGOLAMENTO

1.Per accedere al firmacopie tutti i fan dovranno tassativamente presentarsi con il nuovo CD “Musica” + pass numerato.

2.Senza pass non si avrà accesso all’area firmacopie.

3.L’acquisto del CD presso il Mondadori store del 45° Nord consentirà l’accesso prioritario al firmacopie rispetto a chi acquisterà il CD presso rivenditori esterni.

5.Vige la regola 1 CD = 1 Persona

6.Il pass è numerato e decreta l’ordine di accesso al firmacopie per permettere ai fan di sapere quando sarà il proprio turno e, nell’attesa, di dedicarsi ad altro senza essere costretti a stare in fila.

7.L’organizzazione chiamerà i numeri a gruppi in modo che i fan abbiano il tempo di prepararsi e recarsi nella zona dedicata all’evento quando sarà il proprio turno.

8.I minori potranno essere accompagnati da almeno un familiare.

9.Non sarà presente un fotografo ufficiale. Le foto saranno unicamente scattate dallo staff ufficiale Alla Vigna tramite gli stessi smartphone dei fan

10.Verrà firmato solo il nuovo album “Musica” nelle varie versioni. Non saranno firmati altri prodotti come ad esempio: cover dei cellulari, sciarpe, t-shirt, diari, quaderni, foglietti di carta e così via

11.L’Artista firmerà gli autografi a tutti i possessori del nuovo CD senza limiti di tempo

12.Non saranno firmati CD recanti già l’autografo dell’Artista.

13.Sarà predisposta un’area dedicata ai diversamente abili, alla quale potranno accedere con solo un accompagnatore ed in possesso del CD.