STAGIONE CONCERTISTICA 2018/19

9 ottobre 2018 – 7 maggio 2019 | Accademia di Musica di Pinerolo

LA MUSICA DA CAMERA DI ROBERT SCHUMANN

martedì 5 marzo 2019

h 20:30 Guida all’ascolto, h 21:00 Concerto - Accademia di Musica

TRIO JOHANNES

Francesco Manara violino

Massimo Polidori violoncello

Claudio Voghera pianoforte

Integrale cameristica di Robert Schumann

Fantasiestücke op. 88

Fünf Stücke im Volkston op. 102

Trio in sol minore op.110

Si conclude il ciclo dedicato all’integrale della musica cameristica di Robert Schumann presentato dal Trio Johannes, composto dal pianista Claudio Voghera e dalle prime parti della Scala di Milano, Francesco Manara violino e Massimo Polidori violoncello. Martedì 5 marzo alle 21:00 sono protagonisti del concerto La musica da camera di Robert Schumann che prevede l’esecuzione di Fantasiestücke op. 88 , Fünf Stücke im Volkston op. 102 , Trio in sol minore op.110. Per gli interessati alle 20:30 c'è una Guida all’ascolto a cura di Simone Ivaldi (Biglietti: 15 € Ridotto: 12, 8, 5€ | Tel 0121 321040).

I Trii di Schumann e i Fantasiestücke op. 88 per violino, violoncello e pianoforte furono fortemente influenzati dai lavori cameristici di Beethoven, Mendelssohn e Schubert, che Schumann venerava. I Fantasiestücke op. 88 furono il primo brano cui Schumann si dedicò per questa formazione: originariamente concepito come Trio, fu messo da parte per poi essere ripreso e rimodellato anni dopo la prima stesura. Il Trio op. 110 fu composto durante l’ultimo periodo di serenità della famiglia Schumann, presso Düsseldorf. Il carattere generale dell’opera è quello dei brani pianistici della gioventù: carico e travolgente con un intenso, seppur breve, momento contemplativo nel secondo tempo, cui segue l’esplosione del movimento conclusivo, addolcita da una sezione più distesa al suo interno. A differenza di altri brani di Schumann nei quali vi è un rapporto di uguaglianza tra il pianoforte e gli altri strumenti, nei Cinque pezzi in stile popolare il violoncello ha un ruolo predominante. In questo ciclo vengono rielaborate delle melodie di carattere popolare in brani di breve durata, come la romanza, e danze stilizzate.