Sabato 23 e domenica 24 ci sarà l'appuntamento finale della prima edizione della Torino Wine Week, il festival torinese dedicato al vino italiano.

Nel fine settimana la Torino Wine Week si sposta nelle sale di Palazzo Carignano, l'edificio sede del primo Parlamento italiano che per l’occasione si trasformerà in una suggestiva cantina con il Salone del Vino, uno spazio per le degustazioni con più di 30 produttori provenienti da tutta Italia (elenco completo delle cantine nel pdf in allegato), un'area con vini internazionali da Australia, Marocco, Cile, Sudafrica e Spagna e uno spazio food. Un’occasione unica per scoprire il patrimonio enoico italiano e internazionale e per conoscere le peculiarità che territori e climi differenti conferiscono a ciascuna bottiglia.

Orari Salone del Vino:

sabato dalle 11:00 all'01:00

domenica dalle 11:00 alle 22:00

ingresso gratuito

costo degustazioni: token da €1, 5 e 10 (il costo della singola degustazione è deciso dal produttore a seconda della tipologia di vino, il minimo è di €3)

costo acquisto calice €5 (se si è in possesso di Wine Pass, il calice è gratuito)

Acquistando il Wine Pass, in vendita sul sito bit.ly/torinowinepass, si potrà accedere agli eventi della Torino Wine Week (masterclass e degustazioni) e si avrà diritto a speciali sconti sui vini in mescita.