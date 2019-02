Riparte la seconda parte di Polincontri Classica che quest’anno festeggia la sua ventisettesima edizione da febbraio ad aprile 2019. La stagione 18/19 è stata realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo (Maggior Sostenitore) nell’ambito dell’edizione 2018 del bando “Performing Arts” e si avvale altresì del contributo di Regione Piemonte e Politecnico di Torino.

Molta la musica da camera, numerosi i recital solistici, qualche curiosità e anche alcune sorprese, entro una programmazione dinamica e variegata: 20 gli eventi il lunedì alle 18,30; location la cornice di lusso dell’Aula Magna ‘G. Agnelli’ del Politecnico di Torino - accessibile ai portatori di handicap - sala dall’impareggiabile acustica, dotata di uno in assoluto tra i migliori pianoforti della città, uno Steinway grancoda da decenni apprezzato dalle centinaia di interpreti che si sono avvicendati alla sua tastiera. Unica eccezione l’anticipo dell’orario per il concerto del 1° aprile: la consueta maratona con la gradita presenza di studenti-musicisti del Politecnico, pronti a trasformarsi a loro volta in concertisti pianisti, ma non solo: in pratica una sventagliata di strumenti, generi e autori diversi.

Chopin, Mozart e Beethoven (ma non solo ovviamente!) gli autori su cui si è principalmente concentrata l’attenzione della programmazione artistica; e dunque ecco visibili legami e filoni tematici tra i vari concerti, da un interprete all’altro, trascorrendo tra i generi per consentire personali confronti da parte del fedele pubblico di Polincontri avvezzo a una crescita culturale costante.

Il violoncellista Enrico Bronzi calcherà il palco del Politecnico ancora una volta con l’amico Gianluca Cascioli, pianista che non ha bisogno di presentazioni, per la seconda parte dell’integrale delle Sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven alternate alla Sonata op. 25 n. 3 del novecentesco Hindemith e a 3 Elegie di recente composte da parte di Cascioli stesso il prossimo 25 febbraio.

In primavera nel concerto del 4 marzo ecco Enrico Stellini che accosterà le 4 Ballate chopiniane ai 12 Preludi del Primo Libro di Debussy. E poi ancora Carlo Guaitoli (18 marzo) che porterà presso l’Aula Magna del Politecnico un programma tutto sul fronte novecentesco con Debussy, Ravel, Ginatera, Piazzola e poi libero sfogo all’improvvisazione - genere prediletto dall’artista veneto - con una Suite improvvisata su Porgy and Bess di Gershwin.

Mozart e il violino ancora per l’11 marzo con una coppia vincente e si tratta di Alessandro Milani (Spalla dell’OSN Rai) e del pianista Roberto Issoglio: si ascolteranno le Sonate K 296, K 378, K 303 e K 305: un’occasione per raffronti complementari con gli altri appuntamenti con il musicista salisburghese. Una vera delizia da non perdere!

Largo ai giovani e allora ecco il Quartetto Hermès, formazione parigina, che appaierà il maturo Quartetto op. 135 di Beethoven alle 6 Bagatelle di Webern e al Quartetto Rosamunde D 804, vero testamento spirituale di Schubert (il 25 marzo). Finale alla grande con il Quartetto Auryn, uno tra i massimi quartetti europei del momento, ancora per Beethoven con 3 Composizioni per formazione d’archi: l’op. 18 n. 2, l’op. 133 ‘Grande Fuga’ e infine l’op. 59 n. 3 che suggellerà l’intera stagione 2018/2019 il 29 aprile. I concerti con le formazioni quartettistiche vedono la collaborazione di Polincontri - come già gli scorsi anni - con l’Associazione Il Timbro di Ivrea e con l’Istituto Musicale Città di Rivoli.

Polincontri non è solo classica e allora non manca nemmeno un appuntamento con la consueta maratona studentesca il 1° aprile e uno l’8 aprile con l’Ensemble Collegio Einaudi (formazione legata al Politecnico e agli studenti residenti nella struttura omonima) e il pianista compositore Dario Di Gregorio più volte ospite delle maratone studentesche che coniuga il percorso di studio ingegneristico a quello musicale con eguale professionalità. Anche questo è Polincontri, anche questo è il Politecnico di Torino: unire i giovani e unire le fonti del sapere.

Tutti i dettagli per le condizioni di accesso, la conferma degli abbonamenti e le nuove sottoscrizioni sul sito www.polincontri.polito.it/classica dove sono reperibili altresì i programmi in dettaglio e le bio degli artisti.









Lunedì 25 febbraio 2019

Enrico Bronzi violoncello

Gianluca Cascioli pianoforte

Beethoven: integrale delle sonate per violoncello e pianoforte, parte II

Hindemith Sonata per violoncello solo op. 25 n. 3

Beethoven Sonata per violoncello e pianoforte in fa maggiore op. 5 n. 1

Cascioli Tre Elegie per pianoforte solo

Beethoven Sonata per violoncello e pianoforte in re maggiore op. 102 n. 2

Lunedì 4 marzo 2019

Enrico Stellini pianoforte

Debussy Douze Préludes (1° livre)

Chopin Le 4 Ballate

n. 1 in sol minore op. 23

n. 2 in fa maggiore op. 38

n. 3 in la bemolle maggiore op. 47

n. 4 in fa minore op. 52

Lunedì 11 marzo 2019

Alessandro Milani violino

Roberto Issoglio pianoforte

Mozart Sonata in do maggiore K 296

Sonata in si bemolle maggiore K 378

Sonata in do maggiore K 303

Sonata in la maggiore K 305

Lunedì 18 marzo 2019

Carlo Guaitoli pianoforte

Ravel Valses nobles et sentimentales

Debussy dal II livre dei Préludes:

nn. 3, 6, 7, 12

Ginastera 3 Danzas argentinas

Piazzolla Leijia’s game (Tango Prélude)

Flora’s game (Milonga Prélude)

Sunny’s game (Valse Prélude)

Gershwin/

Guaitoli Suite improvvisata da Porgy and Bess

Lunedì 25 marzo 2019

Quartetto Hermès

Omer Bouchez, Elise Liu violini

Yung-Hsin Chang viola

Anthony Kondo violoncello

in collaborazione con l’Associazione Il Timbro di Ivrea e l’Istituto Musicale Città di Rivoli

Webern 6 Bagatelle per quartetto d’archi

Schubert Quartetto in la minore op. 29 n. 1 D 804 (‘Rosamunde’)

Beethoven Quartetto in fa maggiore op. 135

Lunedì 1° aprile 2019

Maratona studentesca

Lunedì 8 aprile 2019

Ensemble Collegio Einaudi

Francesco Tolli direttore

Dario Di Gregorio pianoforte

Lunedì 29 aprile 2019

Quartetto Auryn

Matthias Lingenfelder, Jens Oppermann violini

Stewart Eaton viola

Andreas Arndt violoncello

in collaborazione con l’Associazione Onda Sonora di Alessandria e l’Istituto Musicale Città di Rivoli

Beethoven Quartetto in sol maggiore op. 18 n. 2

Quartetto in si bemolle maggiore op. 133 (Grande Fuga)

Quartetto in do maggiore op. 59 n. 3

Condizioni di accesso

- giovani fino a 28 anni e dipendenti del Politecnico: ingresso libero

- altri: ingresso* euro 7

- abbonamento**: soci frequentatori euro 70

soci sostenitori euro 100

In caso di sovraffollamento, priorità agli studenti e agli abbonati.

Ingresso libero agli eventi del 14/01, 21/01, 1/04, 8/4.

(*) Gli ingressi saranno in distribuzione nell’atrio dell’Aula Magna 45 minuti prima dell’inizio di ogni concerto.

(**) Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti in numero limitato a partire da mercoledì 19 settembre 2018 presso la sede Polincontri, Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi 22, in orario 9,30-12,30, tel. 011.090.7926/7806.

Per informazioni: POLINCONTRI

Orario: 9.30 - 12.45; 13.30 - 17.00

Tel. 011.090.7926/7806 - fax 011.090.7989

e-mail: polincontri@polito.it - www.polincontri.polito.it/classica/