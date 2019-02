Come se fosse quello di Zelig o Colorado, il palcoscenico del Teatro di Caselette, il 1 Marzo, farà da scenario all’amatissima comicità di Paolo Migone.

Prosegue così, con questo grande appuntamento di cabaret, Rassegna-T Il Teatro è a Caselette, il programma di spettacoli, promosso dall’Associazione Culturale e Teatrale Messinscena, patrocinato dal Comune di Caselette e sostenuto da Fondazione Magnetto.

L’appuntamento con Paolo Migone, il comico spettinato e con l’occhio nero, è fissato per le 21.00, quando il pubblico sarà travolto da un vortice di invenzioni senza sosta, folgoranti improvvisazioni e illuminanti trovate verbali. Assistere allo spettacolo di Paolo Migone è come entrare in un labirinto intricato come la sua mente!

“Abbiamo l’ambizione di portare il grande teatro in un piccolo Teatro.” Con queste parole, concise ma determinate, Ivana Boi, dell’Associazione Culturale e Teatrale Messinscena, racconta cosa c’è dietro alla decisione di proseguire con la seconda edizione di Rassegna-T. Ambizione, questa, condivisa e sostenuta anche dal Sindaco di Caselette, Pacifico Banchieri, che ha aperto la Rassegna in occasione del primo spettacolo, con Matthias Martelli come protagonista.

Durante il suo Recital, Migone riuscirà a ricreare un clima surreale, rendendo partecipe il pubblico che, alla fine, uscirà leggero e allegro dal labirinto della sua mente, a meno che non decida di entrare in uno nuovo! Da non perdere questo appuntamento con una serata divertente e non banale, a poca distanza da casa.

Maggiori informazioni:

Data: Venerdì 1 Marzo 2019

Ora: 21.00

Indirizzo: Teatro Cav. Magnetto (Via Alpignano,113 Caselette)

Costo del biglietto: Euro 24,00

Dove acquistare i biglietti: VIVATICKET oppure il giorno dello spettacolo, direttamente in Teatro, dalle 19.30 fino all’inizio di Recital

Maggiori informazioni: www.teatrocaselette.it Pagina Facebook Associazione Messinscena

Contatti: Tel 333.36.52.644 – 335.54.79.70 e-mail: ufficiostampa@teatrocaselette.it