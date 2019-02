Nuovo appuntamento per il cartellone di Palcoscenico Danza 2019: la rassegna diretta da Paolo Mohovich e dedicata alla danza pura contemporanea. Giovedì 28 febbraio alle 21 al Teatro Astra è in scena il Balletto Teatro di Torino, la compagnia stabile fondata da Loredana Furno nel 1977 e che vanta quindi oltre quarant’anni di attività continuativa. Diretta da Viola Scaglione, è attualmente una formazione composta da sei danzatori provenienti da importanti esperienze a livello internazionale ed è la Compagnia Residente alla Lavanderia a Vapore di Collegno.

A Palcoscenico Danza il Balletto Teatro di Torino propone il trittico Il corpo sussurrando: un itinerario attraverso poetiche diverse che si riassumono nel grande tema unificante del rapporto con il corpo. Così Con Diviso, della coreografa newyorchese Yin Yue, riflette sul fatto che ciò che ci attrae è spesso proprio ciò che ci divide. Concept #1 è una composizione di Viola Scaglione per sei danzatori e un’arpa, qui suonata dal vivo da Federica Magliano: un nuovo alfabeto dinamico dove grafica e movimento coreutico dialogano tra loro in perfetto connubio. Chameleon è una creazione ormai storica del prestigioso coreografo israeliano Itzik Galili che il BTT ha rivisitato per una solista, la spagnola Wilma Puentes Linares. Come suggerisce il titolo, Galili sfida la danzatrice a mostrare la propria versatilità attraverso continue metamorfosi, in un suggestivo esercizio sulla rivelazione del complesso essere femminile.

Apre la serata Passenger_Il coraggio di stare di Tommaso Serratore, nuova coreografia selezionata dal Festival Interplay. L’orizzonte è in costante cambiamento mentre i corpi dei danzatori esplorano le suggestioni generate dai pensieri di Christopher McCandless, il celebre e singolare viaggiatore statunitense che ha ispirato il film Into the Wild - Nelle terre selvagge.

Il desiderio di scoperta e la consapevolezza di sé maturano la possibilità di fare una scelta e infine decidere di cambiare la propria vita. Tra la possibilità di scegliere e la decisione messa in atto c'è la pulsione umana e l'istintività con cui ognuno di noi si rapporta a sé stesso e al mondo circostante. Viaggio e libertà sono i temi su cui si è fondato il percorso creativo di Serratore, rivelando la battaglia interiore necessaria per una rinnovata scoperta di sé. frutto di diverse esperienze in contesti extraurbani eccezionali e in luoghi caratterizzati da una forte connotazione semantica come quello carcerario.







Lo spettacolo

Giovedì 28 febbraio 2019, h 21

Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6 - Torino

IL CORPO SUSSURRANDO

Con Diviso, Concept #1, Chameleon

BALLETTO TEATRO DI TORINO + INTERPLAY LINK - TOMMASO SERRATORE

Danzatori Lisa Mariani, Wilma Puentes Linares, Viola Scaglione, Flavio Ferruzzi, Hillel Perlman, Emanuele Piras

All'arpa Federica Magliano

PASSENGER_il coraggio di stare

TOMMASO SERRATORE

Ideazione, regia e coreografia: Tommaso Serratore

Interpretazione e collaborazione: Elisabetta Bonfà, Miriam Cinieri, Tommaso Serratore

Musiche: Gabriele Ottino

Creazione realizzata nell’ambito del progetto Residenze coreografiche Lavanderia a Vapore 3.0 / Piemonte dal Vivo

Coproduzione: Festival Oriente Occidente in collaborazione con Versiliadanza con il sostegno di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, LUFT, Sosta Palmizi, Corsia OF, Ass. Didee, El Graner, Mosaico Danza

Selezione: L’Italia dei Visionari 2018 - Visionari Arezzo Sosta Palmizi

Biglietti

INTERO: 22,00 €

RIDOTTO: 15,00 €

UNDER 26: 10,00 €

Info, biglietti e abbonamenti: www.fondazionetpe.it