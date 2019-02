È da oggi fuori “NETFLIX”, nuovo singolo di Lazza estratto dal disco “RE MIDA”, in uscita l’1 marzo. Il brano è disponibile in streaming e digital download al link: https://isl.lnk.to/netflix.

Nei giorni scorsi, il rapper, producer e pianista ha regalato ai suoi fans un’anticipazione di quello che avrebbero ascoltato oggi, tramite un video in cui suona “Netflix” al pianoforte: https://www.instagram.com/p/BuGrv1VAKkF/.

In questo nuovo singolo, come suggerisce il titolo, ci sono vari riferimenti al cinema inseriti in giochi di parole, a partire dal ritornello.

L’artista milanese, infatti, si contraddistingue sia per essere un rapper dalle grandi abilità tecniche sia per le sue doti di pianista: Lazza si è formato studiando musica classica al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e non manca di ricordarlo in alcuni dei suoi live, quando si siede davanti al piano dimostrando che la musica non ha confini.

Ultimamente, inoltre, si è messo in mostra anche per le sue doti da producer che ribadiscono come conosca bene la musica. Anche per il suo disco, infatti, ha affiancato Low Kidd nella produzione.

Prodotto da 333 Mob e distribuito da Island Records/Universal Music, “RE MIDA”, già anticipato dai brani “Porto Cervo” e “Gucci Ski Mask” feat. Guè Pequeno, è disponibile in pre-order su Amazon (in versione cd, vinile e deluxe) e in pre-save su Spotify: https://isl.lnk.to/LazzaReMida

Questa la tracklist di “RE MIDA”:

Per Sempre

Box Logo feat. Fabri Fibra

Re Mida

Morto Mai

Netflix

Superman

2 Cellulari

Cazal feat. Izi

24H

Catrame feat. Tedua

Povero Te

Desperado

Iside feat. Luche

Gucci Ski Mask feat. Gue Pequeno

Porto Cervo

La DELUXE EDITION conterrà, oltre al cd, la Mob Bandana e 2 Bonus Tracks:

No Selfie feat. Giaime

Netflix Remix feat. Kaydy Cain

Al via venerdì 1 marzo l’instore tour durante il quale Lazza viaggerà per tutta l’Italia per incontrare i fans e firmare le copie del nuovo disco! Queste le date dell’instore tour:

Venerdì 1 marzo

Ore 15.00 a Varese – Varese Dischi (Via Alessandro Manzoni 3)

Ore 18.00 a Milano – Mondadori Megastore (Piazza Duomo)

Sabato 2 marzo

Ore 15.00 a Torino – Mondadori Bookstore (Via Monte di Pietà 2)

Ore 18.00 a Genova – Mondadori Bookstore (Via XX Settembre 27/R)