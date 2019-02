Lo spettacolo visivo ora in scena nei principali palazzetti italiani è una continuazione della storia portata sul palco durante il tour estivo ma con un assetto completamente rivisitato dal punto di vista del design.

Concepito dalla band assieme a un team creativo composto dallo studio Gio’ Forma (direzione creativa e stage design), da Clonwerk (regia e video design) e da Jordan Babev (luci), il palco si compone di una serie di elementi mobili che cambiano continuamente l’aspetto della scena. Lo stage principale, che in maniera del tutto innovativa non sarà disposto su un solo lato dell’arena, si erge in mezzo al pubblico consentendo alla band di muoversi all’interno dello show a 270 gradi. Inoltre, sono le stesse pedane dei musicisti che, attraverso sistemi automatizzati a controllo laser ad alta precisione, si addentrano proprio in mezzo al pubblico, avvicinando i componenti della band agli spettatori.

Assolutamente centrali e mastodontici sono i 200mq di schermi LED ad alta risoluzione che attraverso visual geometrici e riprese live aggiungono dinamicità al concerto.







