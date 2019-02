sabato 23 febbraio 2019, ore 21

domenica 24 febbraio 2019, ore 18

MUSICANTI

Poltronissima euro 47,00 / poltrona euro 40,50 / galleria A 40,50 euro / galleria B euro 26,00

Al teatro Colosseo arriva, sabato 23 e domenica 24, MUSICANTI, la nuova favola del teatro che porta in scena lo straordinario repertorio di Pino Daniele. Na Tazzulella ’e cafè, A me me piace ’o blues, I say I sto ’ccà, Napule è, Viento, Yes I know my way, Je so pazzo, Cammina cammina, Lazzari felici, Musica musica, Tutta n’ata storia, Quanno chiove sono solo alcune delle splendide canzoni dell'amato cantautore partenopea scelte per raccontare la storia del giovane Antonio che torna nella terra natia dopo la morte del padre.

MUSICANTI è uno show che porta sul palcoscenico un cast di talentuosi attori, una eccezionale band dal vivo e la storia di una città, Napoli, che attraverso la musica e la narrazione si racconta tra grandi bellezze e tante contraddizioni.







Teatro Colosseo

Via Madama Cristina 71 - Torino

011.6698034 - 011.6505195