Il bioparco ZOOM Torino riapre al pubblico con una grande festa di Carnevale. Una riapertura speciale - da sabato 2 a mercoledì 6 marzo - per festeggiare tutti in maschera la festa più divertente dell’anno nel lungo weekend, all’interno di una cornice esclusiva come il primo bioparco immersivo d’Italia.

Cinque giorni di festeggiamenti con un appuntamento imperdibile nel weekend, sabato 2 e domenica 3 marzo, lo ZOOM Players. Un evento - organizzato da ZOOM in collaborazione con l’associazione Cospa Family e Torino Comics che vedrà per la prima volta i cosplayer darsi appuntamento al parco per una coloratissima passeggiata alla scoperta di Asia e Africa indossando i costumi dei personaggi di fumetti, manga, anime, videogiochi, film e cartoon.

Per il primo Cosplay Summit - con l’evento ZOOM Players - all’interno del bioparco, sabato e domenica alle ore 14, nell’Anfiteatro di Petra, sono in programma le sfilate dei cosplayer con la premiazione dei primi tre costumi che ogni giorno verranno selezionati da una giuria in base a tre criteri di valutazione: miglior costume (miglior fattura e difficoltà di realizzazione), miglior carisma (portamento e acclamazione del pubblico), miglior somiglianza (attinenza al personaggio rappresentato). Ognuno dei tre vincitori delle 2 giornate si aggiudicherà 2 ingressi al parco per la stagione 2019 e 2 abbonamenti per i tre giorni della XXV edizione di Torino Comics, in programma a Lingotto Fiere dal 12 al 14 aprile 2019.

Info e regolamento di partecipazione sul sito della Cospa Family, www.cosplaycompetition.com/