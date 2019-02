Il Circolo Risorgimento, storico circolo Arci di Barriera di Milano, apre le sue porte e rilancia le sue attività verso il futuro. Domenica 24 febbraio, dopo alcuni mesi di ristrutturazione, in via Giovanni Poggio 16 a Torino è prevista una giornata di iniziative per l’inaugurazione del nuovo padiglione "Gino Fois”: una nuova cucina e una nuova sala a disposizione dei soci e della comunità. «Il Circolo Risorgimento non è solo uno storico circolo della nostra città ma è un pezzo di storia dell’ARCI. Per questo abbiamo sostenuto con forza gli sforzi che i soci hanno messo in campo per ampliare la struttura e renderla maggiormente funzionale alle esigenze del quartiere - dice Andrea Polacchi, presidente Comitato territoriale ARCI Torino - Il Circolo è un patrimonio della città e di tutto il quartiere oltre che un fondamentale presidio di democrazia, cultura popolare e antifascismo che, siamo convinti, ancora per tanti anni alimenterà la vita di Barriera di Milano».

Alle 11 previsto il concerto dell’Orchestra studentesca dell'Istituto Viotti -indirizzo musicale, quindi alle 12,30 l’inaugurazione del padiglione, con la presentazione dei lavori di ristrutturazione del Circolo e il racconto partecipato della storia dell'Associazione Risorgimento. Previsto anche un buffet.

Alle 17 l’incontro aperto con i giovani del quartiere, un’occasione di confronto per il rilancio delle attività culturali del Circolo, particolarmente rivolto alle ragazze e ai ragazzi di Barriera di Milano.

Alle 19,30 la cena sociale di raccolta fondi per le attività.

Alle 21 Bluebell & Perry, giovane duo di Barriera di Milano, con il suo repertorio ispirato alla grande tradizione popolare folk e blues, in concerto.