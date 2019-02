Ritorna il teatro comico per la stagione 2018-19 dell’Opera Rinata, con la Giallocomica Il Caso del Fantasma della Tesoriera, in scena sabato 23 alle 21 e domenica 24 febbraio alle 16.30 al Teatro Sant’Anna di via Brione 40 a Torino.

Questa volta, il commissario Pautasso dovrà risolvere un mistero di quasi trecento anni fa, legato alla Villa Tesoriera di corso Francia. I sospettati saranno uno strano e pazzo gruppo di fantasmi in costume settecentesco, molto reali e pieni di... spirito!

Come sempre, il pubblico potrà indicare su una scheda il colpevole in base agli indizi che forniranno gli attori, e coloro che risolveranno il mistero vinceranno premi o biglietti per spettacoli successivi.

Le Giallocomiche teatrali del commissario Pautasso sono spettacoli comici in lingua italiana e uniscono in sé le dinamiche di un vero giallo classico con personaggi assolutamente comici, interpretati da attori professionisti nella cornice d'una Torino d'inizio Novecento fra storia e fantasia. È un format originale creato da Valter Carignano, nato nel 2014 e da cinque anni in scena. Ha già collezionato ben ventiquattro diversi e comicissimi 'casi' nei teatri di Torino.

Per Il Caso del Fantasma della Tesoriera saranno in scena gli attori Marina Di Paola, Antonella Argentini, Giorgia Caponetti, Gabriele Ronco e Valter Carignano, che curerà anche la regia.

Teatro Sant’Anna, via Brione 40, Torino.

Biglietti 12 euro interi, 10 euro ridotti. Info e prenotazioni 3384935667 e

https://loperarinata.com/spettacoli/giallocomiche.html