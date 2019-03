Enfant prodige del “percussive fingerstyle”, a soli vent’anni Alexander Misko è considerato uno dei più grandi chitarristi al mondo. Compositore e arrangiatore russo, è il nuovo protagonista di rilievo internazionale, ospite LIVE lunedì 4 marzo sul palco dell’ARTeficIO music club, per una delle date italiane del suo tour, dalle ore 21.

Non c’è niente tra Alexander Misko e le corde: il suo rapporto con la chitarra è fisico, forte e ricco di possibilità. L’uso del suo strumento si contraddistingue per una tecnica che riporta a elemento centrale il “pizzicare” delle dita, capace di riprodurre il suono di due, tre, o persino di quattro plettri contemporaneamente, senza utilizzarne nemmeno uno.

L’effetto è quello del suono di un’intera band, attraverso la percussione della cassa armonica della chitarra, l’utilizzo delle chiavi di basso, la ritmica, gli armonici a guidare la melodia e i cambi di accordatura, che fanno di Alexander un vero genio dello strumento. Anche un semplice accompagnamento diventa così un arrangiamento, con tutte le potenzialità di uno strumento polifonico.

Le magistrali esibizioni di Alexander Misko hanno già inanellato successi in tutto il mondo: dalla Russia alla Germania, passando per Inghilterra e Polonia, fino alla Cina. All’attivo ha infatti ben due album: nel 2016 pubblica il suo debutto "The Songs Of Adolescence" con musiche originali da lui composte, e nel dicembre 2017 il secondo album "Beyond The Box".

Pur giovanissimo, numerose sono anche le sue apparizioni televisive, come la partecipazione alle riprese del programma TED, per raccontare al mondo la sua particolare tecnica chitarristica. Ma è grazie alla rete, che Alexander diventa popolare come fenomeno virale, con migliaia di visualizzazioni su Youtube: dalla cover “Billie Jean” di Michael Jackson, con cui ha raggiunto oltre 33 milioni di visualizzazioni su facebook, a “Careless Whispers” di George Michael, con più di 70 milioni di visualizzazioni accumulate in un solo mese.

Tra canzoni originali e cover, Alexander Misko offrirà quindi pubblico dell’ARTeficIO music club un assaggio del suo genio musicale, attraverso l’ineguagliabile uso della sua chitarra, spaziando all’interno di un repertorio rock e pop.

La serata inizia alle 20,00 con l’aperitivo e la cena, mentre il LIVE comincia alle 21:00.

Ingresso a 10 euro per i soci Arci con prima consumazione inclusa, per chi non ha la tessera 15 euro con prima consumazione.

INFO e PRENOTAZIONI:

info@larteficioshowroom.com oppure in posta alla pagina

L'arteficio - Showroom & Art Factory

011.536.09.71

339.61.70.644 (Whatsapp)