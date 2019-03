“Il gigante della Techno”, non c’è appellativo migliore per LOCO DICE, una vera superstar della console e tra i dj più richiesti in tutto il mondo. Ospite di Savana Potente, Loco Dice sarà al MILK di Torino (via Sacchi, 65) venerdì 8 marzo. L’energia e il carisma sono caratteristiche indiscusse di Yassine Ben Achour, in arte Loco Dice, che da 25 anni è un personaggio chiave nel panorama techno e house, uno dei pochi protagonisti del variegato universo della musica elettronica capace di mettersi in discussione ed evolvere. Il suo ultimo album, Love Letters (uscito nel 2018 su Desolat Music Group, label creata da Dice stesso insieme a Martin Buttrich) ne è un esempio. Love Letters è un album “libero” rispetto ai precedenti 7 Dunham Place e Underground Sound Suicide, nato da sessioni in studio in cui Loco Dice ha passato tempo a lavorare su sonorità che si rivelano accomunate da toni positivi che si completano e si legano traccia con traccia.

Tunisino di nascita ma tedesco di nazionalità Loco Dice, è uno dei dj e producer più apprezzati della scena mondiale. Cresce a Düsseldorf, dove esordisce nel 1994 con le prime produzioni di matrice hip-hop nelle quali si poteva però già intuire la tendenza che, anni più tardi, l’avrebbe portato all’elettronica. La svolta avviene con l’incontro con Timo Maas, che lo inserisce nel rooster della sua etichetta Four:twenty, per cui pubblica produzioni che fondono suoni e atmosfere riflessive con solidi groove ispirati all'hip hop delle sue origini. Nel 2002 inizia una proficua collaborazione in studio con Martin Buttrich, che genera brani come Phatt Dope Shit, Menina Brasiliera e Seeing Through Shadows. Il sodalizio, che l’ha portato a trasferirsi a New York e fondare l’etichetta Desolat, continua ancora oggi. Conteso dai più celebri club di tutto il mondo, in estate fa base a Ibiza, località a cui deve parte del suo curioso nome d’arte: durante un set allo Space, salì sul tetto di copertura della consolle, venendo richiamato dalla sicurezza al grido di loco/matto. Nei suoi set Loco Dice fonde potenza e sonorità avvolgenti, alternando classici della techno e grintosi brani hip hop densi di groove alle più ricercate produzioni tecno e house provenienti da tutto il mondo. Loco Dice è stato tra i primissimi dj ad abbattere i confini tra house e techno senza dimenticare o rinnegare le sue origini hip hop ed è per questo che piace ad un pubblico così trasversale.

In apertura il set di Ilaria Donatone, in arte Yaya, deejay e producer italiana che vanta conferme e collaborazioni artistiche in tutto il panorama musicale nazionale ed internazionale.

Ingresso: 22.00. Informazioni ed evento: goo.gl/EU1F9C

MILK | via Sacchi 65 - Torino

| www.milktorino.com | info@milktorino.com | FACEBOOK: @milktorino | INSTAGRAM: milktorino |