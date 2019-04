6 Aprile 2019 h 21, Teatro Carena

Teatro Libero di Palermo

MEDEA KALI

di Laurent Gaudé

con Viviana Lombardo

traduzione e regia Beno Mazzone

durata 60’





Medea ha ucciso i suoi bambini. Il tempo è trascorso ma l’idea che i suoi figli riposino in terra greca le è insopportabile. Ritorna sulla tomba dei suoi figli per portarli via e perché la sua vendetta sia totale. Si accorge allora che è seguita da un uomo che non conosce.

Fa attenzione a non avvicinarsi mai ma egli la segue ostinatamente. Le piace la sua presenza. Gli parla. Questo sconosciuto sarà il suo prossimo amante o il più feroce dei suoi nemici?

Sente che sarà ben presto nelle sue grazie. Perché è bello e perché Medea non ha mai saputo resistere alla bellezza degli uomini.

Scritta nel 2003, Medea diviene, nella scrittura di Gaudé, la dea della morte, della danza e dell’amore e viene rinominata Medea Kali, con un’origine indiana, come la dea hindu battagliera e feroce.

Aperiteatro al Bar Giardino – 7€

Biglietti

Biglietto Intero: 12 euro

Biglietto Ridotto: 10 euro

Biglietto Soci/young10: 5 euro

Info e prenotazioni

+39 370 3259263

info@mulinoadarte.com

www.mulinoadarte.com

Prevendite

“Beauty Lab”

c.so Vittorio Veneto 13, Cumiana

- Apertura cassa ore 20.15

- L’organizzazione si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sostituire spettacoli che, per cause di forza maggiore, non potessero essere rappresentati

- La mancata presenza allo spettacolo non dà alcun diritto al rimborso