CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

Venerdì 5 aprile ore 21.00

LA COMMEDIA DEGLI ERRORI

La Filostoccola

Di e con Daniele Marmi e Alessandro Marini

Regia Eugenio Allegri

Luci Roberta Faiolo

Costumi Gaia Moltedo e Michela Pagano

Musiche di scena Francesco Li Causi

La commedia degli errori, tra le più intramontabili opere prime di William Shakespeare, racconta la storia di due coppie di gemelli identici separati dalla nascita. Antifolo di Siracusa ed il suo servo, Dromio di Siracusa, arrivano ad Efeso, che si scopre essere la città in cui vivono i loro fratelli gemelli, Antifolo di Efeso ed il suo servo, Dromio di Efeso. Quando i siracusani incontrano gli amici e i familiari dei loro gemelli, inizia una serie di incidenti basati sullo scambio d'identità, che portano a baruffe, seduzioni quasi incestuose, l'arresto di Antifolo di Efeso e le accuse di infedeltà, furto, pazzia e possessione. Una rivisitazione contemporanea della commedia con in scena due soli attori a dare corpo e voce alla miriade di personaggi che animano la vicenda della doppia coppia. Una vera e propria giostra comica di sketch e fraintendimenti che coinvolge magneticamente, in un gioco drammaturgico di equivoci, grazie anche alla sapiente regia di Eugenio Allegri.

Daniele Marmi si diploma alla Scuola Internazionale Circo a Vapore di Roma. Fonda il trio comico Progildan, con il quale vince diversi concorsi di Cabaret ed è tra i protagonisti di Zelig Off in onda su Italia uno e di “Central Station” su Comedy Central (Sky). Nel 2011 entra a far parte del Cast di Rusteghi – I nemici della civiltà con la regia di Gabriele Vacis. Nel 2012 diviene testimonial della birra Ceres e compare al fianco di Claudio Bisio negli spot 10 e Lotto. Tra i protagonisti della fiction I delitti del Bar Lume di Sky, continua la sua attività teatrale con il Teatro Stabile di Torino negli spettacoli Cyrano, 6Bianca, L’avaro, Come vi piace, Il nome della rosa e con il Teatro Elfo Puccini di Milano in Morte di un commesso viaggiatore.

Alessandro Marini si diploma alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova nel 2008. Dopo aver collaborato con il Teatro Cargo e il Teatro dell’Archivolto di Genova in diversi progetti di teatro ragazzi, ha fatto parte del cast dei Rusteghi – I nemici della civiltà, prodotto dal Teatro Stabile di Torino e diretto da Gabriele Vacis. Nel 2012 è stato scelto da Eimuntas Nekrosius per interpretare Ippolito in Fedra. An impression al Teatro Olimpico di Vicenza. Dal 2013 al 2014 partecipa come attore alla seconda edizione e alle produzioni del Teatro Laboratorio della Toscana, diretto da Federico Tiezzi, regista con cui tuttora collabora. Nel 2015 è tra i protagonisti di 6Bianca, serie teatrale prodotta dal Teatro Stabile di Torino.

Dietro la macchina da presa è stato diretto tra gli altri da Marco Bellocchio.

Eugenio Allegri si diploma nel 1979 alla Scuola di Teatro di Bologna diretta da Alessandra Galante Garrone, inizia la sua avventura di “Comico dell’Arte” partecipando al suo primo stage sulla Commedia dell’Arte tenuto in Italia nel 1978 da Jacques Lecoq. Dal 1982 al 1985 entra a far parte del Tag Teatro di Venezia, diretta da Carlo Boso. Con la maschera di Arlecchino partecipa agli spettacoli “Il falso Magnifico” e “L’assedio della Serenissima”, in tournée in tutta Europa. Sarà chiamato a Bologna da Leo De Berardinis per partecipare agli spettacoli “Novecento e Mille” prima e “La tempesta” di Shakespeare poi, prodotti dalla cooperativa Nuova Scena. La necessità di un lavoro personale, si concreta nell’incontro con Gabriele Vacis e Alessandro Baricco. I tre torinesi insieme producono quello che diventerà un grande successo: “Novecento”, monologo teatrale che debutta al Festival di Asti16.





sala grande dai 14 anni





INFO:

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Corso Galileo Ferraris 266 – Torino

Tel. 011.19740280 - biglietteria@casateatroragazzi.it - www.casateatroragazzi.it

BIGLIETTI

Intero € 13 Ridotto € 11 (over 65, abbonati stagione 2018/2019, associazioni e CRAL

convenzionati) Ridotto giovani € 8 (dai 14 ai 25 anni) Ridotto ragazzi € 7 (under 14)

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus