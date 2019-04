ANASTACIA

venerdì 7 giugno

Comacchio Beach Festival

COMACCHIO (FE)

Sabato 8 giugno

Stadio Comunale

CIVITANOVA MARCHE (MC)

Prima edizione dell’IMAGinACTION TOUR ospitato nella sua prima tappa, il 7 giugno, dal Comacchio Beach Festival – la musica per la sostenibilità targata Mab, festival che torna il 7 e 8 giugno sulla riviera di Comacchio nel cuore della Biosfera Delta del Po.

IMAGinACTION TOUR è nato con l’intento di far esibire live sullo stesso palco e nella stessa serata, più artisti di grande popolarità internazionale che hanno colpito l’immaginario di milioni di persone anche con i loro videoclip.

La prima tappa dell’IMAGinACTION TOUR sarà al Comacchio Beach Festival il 7 giugno con ANASTACIA e l’8 GIUGNO allo Stadio Comunale di Civitanova Marche sempre con la grande ANASTACIA e con i Geisha band pop rock italiana attualmente in rotazione nelle radio con il singolo “Flash” al quale ha collaborato il chitarrista storico di Amy Winehouse, Robin Banerjee.

Anastacia sarà in Italia in esclusiva mondiale e farà per l’IMAGinACTION TOUR le sue uniche date live del 2019.

L’IMAGinACTION TOUR propone e sottolinea il videoclip e l’importanza e la forza delle immagini nella musica. Nato da una idea di Stefano Salvati, regista e direttore artistico del Festival IMAGinACTION, festival internazionale del videoclip che nelle sue ultime edizioni ha ospitato nomi come Sting e Mark Knopfler.

La seconda serata del Comacchio Beach Festival invece sarà un format ‘LA MEGLIO GIOVENTU’’ che l’8 giugno ospiterà i protagonisti della nuova musica italiana presentati da Stefano Mannucci. Tra i primi nomi annunciati GAZZELLE, la band DEAR JACK e ancora PIERDAVIDE CARONE, FULMINACCI e TOMMY VEE con il suo DJSET. Il Comacchio Beach Festival pone attenzione alla natura e sostenibilità e quest’anno e’ ancora più importante l’impegno verso l’educazione ambientale e la valorizzazione della sostenibilità attraverso le parole e le immagini della musica. Promosso e sostenuto dal Comune di Comacchio in collaborazione con la società Daimon Film e il supporto dell’Associazione Comacchio è Turismo e Visit Comacchio presieduta da Ted Tomasi, Il festival, gratuito, porterà sul lungomare di Porto Garibaldi i big della musica italiana per due serate di divertimento, un invito per tutti, occasione per un weekend tra mare, natura, relax e musica.

Il Comacchio Beach Festival è ad ingresso gratuito

Il concerto dell’8 giugno dell’IMAGinACTION TOUR con ANASTACIA a Civitanova Marche è con biglietto a pagamento . Prevendite su Ciaotickets

La direzione artistica dei due eventi è affidata a Stefano Salvati

Il Tour IMAGinACTION 2019 è prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon film e Nicola Convertino.