E’ quello di Bosconero il teatro scelto da Alessandro Fullin e Compagnia Nuoveforme per chiudere la lunga tournée invernale con uno spettacolo diventato in pochi anni un classico della comicità: Piccole Gonne.

Sabato 27 aprile alle ore 20.45 il comico triestino reso celebre dalla professoressa di Tuscolano di Zelig salirà infatti sul palco di Bosconero negli irresistibili panni di Mrs. March.

Le sue quattro figlie saranno interpretate da altrettanti attori uomini con barbe da boscaiolo, acciacchi vari e attitudini non proprio aggraziate, rigorosamente in cuffietta e abito a quadretti. Trovare un marito a questi bocconcini sembra un’impresa tutt’altro che facile, considerata anche la misera dote a disposizione. Eppure qualche pretendente sta per bussare alla porta...

A completare il quadro di una famiglia tutt’altro che tradizionale e tutta da ridere, la comica delle Sorelle Suburbe Tiziana Catalano nei panni della zia March.

Il grande classico della letteratura femminile americana, Piccole Donne di Louisa May Alcott, nella rilettura di Fullin si trasforma in uno show esilarante e coinvolgente, tra battute surreali e coreografie spettacolari.

Piccole Gonne è il primo di una trilogia di spettacoli (con La Divina e il nuovissimo Suore nella Tempesta) che hanno portato Fullin e la Compagnia Nuoveforme a calcare i più prestigiosi palchi di tutta Italia. In cinque stagioni di tournée Piccole Gonne è oggi alla ambita soglia delle cento repliche, e dopo i recenti successi in Veneto, Lombardia e Toscana arriva a Bosconero per il penultimo appuntamento della rassegna Dissimilis, curata dalla stessa Compagnia Nuoveforme insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo..

La rassegna, che ha registrato una crescita costante in termini di partecipazione di pubblico, si concluderà poi l’11 maggio con Il ritratto di Dorian Gray diretto dall’attore e conduttore Rai Pino Strabioli.

Il biglietto per lo spettacolo di sabato 27 aprile può essere prenotato alla mail biglietteria@nuoveforme.com o al n. 329.4159802, oppure può essere acquistato online a prezzo ridotto sul sito Vivaticket all’indirizzo

www.vivaticket.it/ita/event/piccole-gonne/118406