Venerdì 03/05/2019: STORMO (HC da Belluno) + ONE DYING WHISH (Screamo To). Ingresso 5 euro. Prima e a seguire KILLING MOON (New Wave Party) - dj set by Clean Pee & Topa-jay.

Gli Storm{O} sono un gruppo italiano formato da quattro componenti nel 2005. La band ha come base Feltre, provincia di Belluno, in Veneto, e il proprio nome deriva dal mescolarsi di una tempesta ("storm" in Inglese) con uno stormo di uccelli neri. Questa unione immaginaria è graficamente descritta dalle due parentesi graffe, che rappresentano lo stormo di uccelli, e la lettera "O", tra le due parentesi, che simboleggia una goccia di pioggia. Hardcore cantato ed urlato in Italiano, stretti passaggi in tempi dispari, fugaci implosioni emotive che sfociano in soffocanti esplosioni di caotico buio, tutto questo dà forma ad una musica non convenzionale. I tour degli Storm{O} hanno attravversato Francia, Austria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e le principali città del nord Italia, dividendo il palco con: La Dispute, Unsane, Big Business, Bane, More Than Life, Celeste, Goodtime Boys, Cruel Hand, Rotting Out, Year Of No Light, Ramesses, Orthodox, Ben Frost, Jungbluth, Raein, Lento, Unkind, KEN Mode.







Blah Blah, Via Po 21, Torino

infoline: 3927045240