Respect for Zero

Direttamente dalle Marche, numerosissimi concerti alle spalle, per la prima volta a Torino, presentano il loro nuovo album My Sacrifice uscito per Indelirium Records. Botte da orbi.

Commonrage

Hardcore Metal, con membri di Ceiling of Anvers, In-Dignity and Depthscent, primo concerto. Gustatevi il loro primo singolo "Carriage". Schiaffoni.

Contributo artistico 5 euro

Ingresso riservato ai soci ARCI

A seguire dalle 00.30 ZIGGYNITE by Dottor Volume

music selection 80' 90' 2K