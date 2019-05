A due mesi dalla pubblicazione di HYPE AURA, i Coma_Cose annunciano nuove date che li porteranno ad esibirsi nei più prestigiosi festival italiani tra maggio a settembre.

La band porta in scena i brani del nuovo album HYPE AURA, quanto i singoli che fin da subito hanno attirato sul progetto l’attenzione di pubblico e critica. Uno spettacolo a 360 gradi, che coinvolge il pubblico per oltre un’ora di musica live. Il nuovo tour è un susseguirsi di novità e sorprese, già a partire dalla formazione sul palco, dove i Coma_Cose sono accompagnati da Riccardo Fanara, batterista, e Simone Sproccati, polistrumentista a cui sono affidate chitarra e tastiera. Tradurre il suono del disco in un live show che diventi nuova esperienza d’ascolto: ecco l’obiettivo di Coma_Cose.

Nello show sono inclusi tutti i brani della discografia: dal primo singolo Cannibalismo fino all’EP Inverno Ticinese, da Post Concerto e Nudo Integrale per poi passare in rassegna tutta la tracklist di HYPE AURA. Fausto Lama e California stanno portando sui migliori palchi italiani la loro ricetta unica a base di elettronica, Hip-Hop e cantautorato per far ballare e cantare il pubblico, dove l’energia del groove è l’elemento chiave per farsi trasportare nel mood crepuscolare di Coma_Cose. Il nuovo spettacolo è poi arricchito anche da visual e light show, pensati appositamente per ricreare dal vivo le atmosfere del mondo Coma_Cose.





Le nuove date in continuo aggiornamento:

24.05 Segrate (MI), MI AMI Festival

18.06 Padova, Sherwood Festival

13.07 Bologna, Indimenticabile Festival c/o Bologna Sonic Park

19.07 Grugliasco (TO), Gru Village

20.07 Roma, Villa Ada

03.08 San Severino (PZ), Pollino Music Festival

04.08 Patti Marina (ME), Indigeno Festival

10.08 Budapest (Ungheria), Sziget Festival

07.09 Palma Campania (NA), Ecosuoni Festival