Ivon Spatten + Mau Nera

Il Maglio

via Andreis 18/16 Torino

Info. 346 70 73 210

Rassegna I-nediTo

IVON SPATTEN

Voce: Davide Pachini

Chitarra: Pierluigi Conzo

Chitarra: Nicola Puzzolante

Basso: Tony Manconi

Batteria: Massimo Marina



Torino, si sa’, è un crocevia di mode e culture. E' qui che gli Ivon Spatten prendono forma: un profilo originale unisce quattro ragazzi di età, provenienza geografica ed esperienze musicali diverse. Questa è la loro peculiarità: amalgama originale di grinta rock, sensibilità new wave, gusto blues e libertà reggae. Gli Ivon Spatten iniziano la loro carriera musicale con originali reinterpretazioni in chiave ironica di pezzi stranieri ed italiani. Basso (maestro del gusto), voce (animale da palco), chitarra (o' professo'), batteria (la risposta italiana a Gérard Depardieu): divertimento ed energia sopra e sotto al palco.

Dalla loro formazione nell’inverno 2011 hanno maturato numerose esperienze live tra Piemonte e Lombardia. Fino al 2016 hanno proposto rivisitazioni originali di brani di Caparezza, Talking Heads, Afterhours, Jovanotti, Negrita, Nucleo, etc. La partecipazione al Torino Jam Contest nel 2016, dove si classificano terzi nella sezione cover, è un momento cruciale nel percorso di crescita della band. Gli Ivon Spatten accolgono le critiche positive della giuria tecnica, che li invita seriamente a considerare la scrittura di inediti. La motivazione è la seguente: dietro ogni cover si avverte la presenza sempre più ingombrante di una personalità che ha voglia di emergere, libera dai legami compositivi dei pezzi degli altri. Per questo motivo, dall’estate 2016 la band comincia a dedicarsi alla creazione di pezzi inediti.

Ed è così che nel Luglio 2018 esce l’EP “Guardarsi dentro”. Autoprodotto tramite Music Hall studio (Rivoli), è disponibile presso tutti i maggiori canali di distribuzione e streaming di musica on-line, nonché in supporto fisico con copertina e testi dei brani. In un originale connubio indie-rock di testi introspettivi e musica sperimentale, gli Ivon Spatten provano a condividere con l’ascoltatore pensieri ed emozioni maturati guardando il mondo attraverso la lente dalla propria vita. Semplicità compositiva che rifugge la banalità, ricercatezza dei testi che supera il mero esercizio intellettuale, per trasmettere sensazioni attraverso la carica emotiva e l’intensità partecipativa che gli Ivon Spatten vivono in ogni nota.

In ottobre 2017 gli Ivon Spatten vincono il concorso musicale “Music to live” di Savigliano (Cn), con i brani “Stati di necessità” e “Il mio momento”. Inoltre, nel Luglio 2018 arrivano al secondo posto nella categoria gruppi musical al “Concorso giovani musicisti” di Beinasco.

Da dicembre 2017 gli Ivon Spatten diventano cinque con l’ingresso di Nicola che, con la sua chitarra, conferisce maggiore vigore, tecnica e completezza al sound della band.

I MauNERA nascono a Bra (CN) nel 2015 dall’unione di 5 musicisti che per diversi anni hanno partecipato attivamente in varie formazioni del Piemonte. Le diverse esperienze musicali dei componenti permettono la realizzazione di diversi nuovi brani, godibili e non scontati che richiamano le atmosfere del post-punk inglese con un pizzico di blues, psichedelia e funk.

I testi sono tutti in italiano