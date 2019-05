Torna a grande richiesta uno spettacolo tutto da ridere. Dedicato a tutti, grandi e piccini, per far vivere, qualche ora, in una favola! Una commedia dai ritmi mozzafiato, piana di ironia e con una regia sorprendente! Spettacolo teatrale vincitore del concorso Barbari Invasori del 2014 presso il Teatro Araldo di Torino (Premi: miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior regia, miglior trama, miglior spettacolo/compagnia)

C'era una volta...Anzi no! è la storia di una Cenerentola moderna, con tanto di sorellastre, matrigna, ballo, principe e fata. Sventola, una ragazza molto bella, dovrà subire le angherie delle sorellastre Invidia e Perfidia e della matrigna Diabolica che cercano in tutti i modi di ucciderla. Fortunatamente per Sventola un re egiziano, il re Ah Bu, organizza una festa al castello per trovare moglie al figlio, il Principe Buh Buh, ragazzo molto particolare.

Dal momento dell’invito succedono le cose più strane, un messaggero bellissimo di cui tutti si innamorano, la fatina magica, Fatamale, un intreccio di protagonisti di altre fiabe che entrano ed escono dalla scena destabilizzando il pubblico e i protagonisti della commedia!! Due bambine con un telecomando in mano che daranno vita a questa favola. E come sempre non potrà mancare il famoso: "E vissero felici e contenti..."

Lo spettacolo teatrale "C'era una volta.. anzi no!" è inserito nel contesto della rassegna teatrale "Elevazioni", organizzata da OFM Company in collaborazione con l'associazione Teatro Dravelli di Moncalieri. La serata è ad offerta libera, riservato ai tesserati ARCI. L'inizio è fissato per le h. 21:00 nella sede del Teatro Dravelli, via Praciosa 11, Moncalieri (TO).

INFO E PRENOTAZIONI:

teatrodravelli@gmail.com Tel: 0116068509