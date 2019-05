JAZZ IS DEAD!

Inaugura venerdì 24 il Festival di Arci Torino

Venerdì 24 maggio - Asse Y

Verticale come l'elettronica minimalista, strutturata con progressione ascendente e discendente.

18.00 Alessandro Gambo dj set

19.30 Lino Capra Vaccina live

21.00 The Necks live

22.30 Tomaga live

00.00 Emiliano Comollo dj set

01.30 Luca Lozano dj set

03.00 Seven Sins dj set

The Necks

“The greatest trio on earth” New York Times, Geoff Dyer

Un "classico" piano trio che sovverte i canoni e sa rendere speciale e indimenticabile ogni performance. Un'autentica band di culto nel lungo tour europeo dei trent'anni. Ogni performance dei The Necks è un singolo eventi, interamente improvvisato e in accordo con l'acustica dello spazio ospitante.

Lino Capra Vaccina

"There are records I have found in my life that I was almost wishing existed before hearing them” Four Tet

Lino Capra Vaccina è una figura di culto. Si è fatto conoscere dapprima con gli Aktuala, storica formazione milanese che negli anni Settanta ha fatto incontrare il rock psichedelico con la musica africana e asiatica, poi da solista e con mille collaborazioni, le principali quelle con Franco Battiato, Juri Camisasca e Claudio Rocchi.

Tomaga

“This is improv music that rocks, rather than swings; improv that borrows more from krautrock and psych than classical and jazz” The Quietus

Formazione multiforme e multi-strumentista, che si muove tra industrial, jazz, psichedelia e minimalismo. Devoto alla esplorazione musicale, questo duo londinese è ossessionato dalla decontrazione delle linee famigliari, in cerca di tensione in bilico tra forma e improvvisazione. Tomaga si formano nel 2014 e hanno già all'attivo un numero impressionante di dischi e collaborazioni celebri.

Luca Lozano

Dj, fondatore, direttore artistico, artista e designer della Klasse Recording – ZODIAC44 – Grafiti Tapes. Le sue produzioni sono state pubblicate da Klasse Recordings, Sex Tags UFO, 100% Silk, Optimo. I suoi set da ballo propongono una elettronica spezzata e molto underground.

ATTENZIONE!

Tutti i concerti si svolgeranno all’interno della suggestiva cappella dell’ex Cimitero di San Pietro in Vincoli. I punti ristoro si collocano sotto l'ampio porticato, pertanto lo svolgimento dell’evento è garantito anche in caso di maltempo.

Jazz is Dead Festival, 24.25.26 maggio 2019

Un evento di Arci Torino

ex Cimitero di San Pietro in Vincoli, via San Pietro in Vincoli 28, Torino

http://jazzisdeadfestival.it

www.facebook.com/jazzisdeadtorino/