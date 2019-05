Sabato 25 maggio - Asse X

Orizzontale come l'orizzonte che rappresenta la nostra terra, è un tributo, ricercato, ai suoni del mondo.

16.00 Vosje dj set

18.00 Ariel Kalma live

19.30 Al Doum & The Faryds live

21.00 The Winstons live

22.30 Indianizer live

00.00 Space Off live

01.00 The Maghreban dj set

02.30 Dj'mbo from Gambia dj set

The Winstons

"C’è gente appassionata di Prog che ci ha detto che non assisteva a un concerto come il nostro dal ’72!” Roberto Dellera, intervista su Il Fatto Quotidiano

Non è semplicemente il power trio dei fuoriclasse Enrico Gabrielli (polistrumentista ex afterhours, membro fondatore dei Calibro 35 ed attualmente in tour con PJ Harvey), Roberto Dell’era (bassista degli Afterhours ed in mille altri progetti, tra cui una fortunata carriera solista) e Lino Gitto (batterista negli Ufo). Si tratta una navicella spaziale capace di trasportarci sul pianeta della psichedelia. Sono freschi di chiusura nuovo disco: Smith.

Ariel Kalma

“Un carillon di poche note perse a galleggiare come nuvole in acido nel cielo grigio di un’alba di fine anno” The New Noise

Si muove tra free jazz, progressive rock, drone, minimalismo, composizione elettroacustica, field recording, new age. In più di quattro decadi, ha pubblicato molti album. Le sue composizioni vengono utilizzate per danza-teatro, film, poesie musicali, meditazioni guidate. Ha imparato la respirazione circolare da un incantatore di serpenti in India e la pratica per anni sul suo sax soprano associandola a lunghi delay.

Indianizer

“Gli Indianizer vengono da un’altra galassia, ma sulla Terra si trovano bene” Rolling Stone

Menti di psiconauti ispirati dai deliri selvaggi degli Animal Collective, dalle ritmiche tropicali dei Django Django, gli Os Mutantes e il movimento Tropicalia e il kraut-rock dei Can. 100 concerti in due anni (uno dei 50 migliori dischi del 2015 per Noisey).

Al Doum & The Faryds

“Fanno musica psichedelica con fortissime influenze africane, orientali e primitive, sposando il jazz elettrico di Miles Davis e quello spirituale di Sun Ra, Pharoah Sanders e Don Cherry con le istanze afro-free dei Pyramids o del Mtume Umoja Ensemble” Noisey

“Al Doum & The Faryds è un trionfo di jazz ancestrale, spirituale e primitivista declinato in varie forme” Sentireascoltrare

Ensamble di varie dimensioni nato a Milano nel 2010 unendo influenze etniche con la psichedelia e il jazz. Si tratta di un messaggio d'amore e bizzarria, insieme alla fratellanza di tutti gli esseri terrestri.

Tutti i concerti si svolgeranno all’interno della suggestiva cappella dell’ex Cimitero di San Pietro in Vincoli. I punti ristoro si collocano sotto l'ampio porticato, pertanto lo svolgimento dell’evento è garantito anche in caso di maltempo.

Jazz is Dead Festival, 24.25.26 maggio 2019

Un evento di Arci Torino

ex Cimitero di San Pietro in Vincoli, via San Pietro in Vincoli 28, Torino